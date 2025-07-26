РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
1 358 13

Россияне применяют для ударов по Украине новые авиабомбы УМПБ-5 с дальностью до 100 км, - прокуратура

авіабомба

Российские захватчики уже два месяца используют для ударов по Украине новый УМПБ-5, имеющий большую дальность и мощность по сравнению с УМПБ Д-30.

Об этом в комментарии "Укрінформу" рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, УМПБ-5 впервые зафиксировали на территории Сумской области, а по Харькову - 24 июля. На следующий день, 25 июля, этим боеприпасом оккупанты снова ударили по Харькову.

"Сейчас они его еще тестируют, и точные характеристики точно не известны. Знаем, что дальность пусков боеприпаса составляет около 100 километров. УМПБ Д-30 запускались с примерно 80 километров", - сказал Борисенко.

Читайте также: Рашисты ударили КАБом по Боровскому на Харьковщине: погиб человек, 4 раненых

Он добавил, что новый межвидовой планирующий боеприпас является более мощным.

"По предварительным данным, его боевая часть составляет 250 килограммов. В УМПБ Д-30 боевая часть составляет 100 килограммов. Кроме того, используется совсем другой металл для корпуса, и обнаруженные обломки показывают, что толщина корпуса больше",- сказал представитель прокуратуры.

Читайте также: Рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Есть пострадавшие и погибший (обновлено)

Автор: 

боеприпасы (2387) обстрел (28706) россия (96677) КАБ (415)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Хтось спитає у ЗЕкоМанди- а де Українська зброя??? Ракети, дрони, бомби???
показать весь комментарий
26.07.2025 19:33 Ответить
+7
Значить і нам потрібно збільшувати товщину асфальта і відкатів.
Інакше ми цю бомбу не переможемо.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:33 Ответить
+4
Лобановський казав, що якщо ти не забиваеш, то забивають тобі і ось рахунок на табло.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось спитає у ЗЕкоМанди- а де Українська зброя??? Ракети, дрони, бомби???
показать весь комментарий
26.07.2025 19:33 Ответить
І не тільки про це,що робив він та його 5-6 нікчемних менеджерів з 2019 року?
показать весь комментарий
26.07.2025 20:15 Ответить
Значить і нам потрібно збільшувати товщину асфальта і відкатів.
Інакше ми цю бомбу не переможемо.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:33 Ответить
Нічого, наші як нароблять 3000 ракет за рік, як обіцяв Потужний, як ввалять кацапам 31.12.2025го одним залпом ними. Рашка зразу здастся.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:35 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2025 20:00 Ответить
Ушльопки, не розіяни а НЕОНАЦИСТИ !!!!!!
показать весь комментарий
26.07.2025 19:36 Ответить
А росіяни хто?
показать весь комментарий
26.07.2025 19:39 Ответить
було пісец а зараз він приходе повний і вгодований. чим наша влада відповість?
показать весь комментарий
26.07.2025 19:43 Ответить
Как обычно. Заседание Ставки и сопутствующий видос.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:54 Ответить
Лобановський казав, що якщо ти не забиваеш, то забивають тобі і ось рахунок на табло.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:54 Ответить
Су-34 скидають УМПБ над Строітєлєм або над Мясоєдово. Можно було би за пару ночей підтягнути одну ПУ "Петріота" у район Тишків чи там Борщової, та із засади збити цей борт, щоб на деякий час каапів попустило. Але ж через жагу до грошей місцевих тєлєграмних маладагвардєйцев кацапи будуть знати і пересування, і місце знаходження ще до того, як ПУ розгорнеться на бойове чергування, і туди зразу ж прилетить балістика.
Тому УМПБ по Харкову будуть летіти і надалі.((
показать весь комментарий
26.07.2025 20:07 Ответить
Ссіка...а ми,*****,з набу та сапом воюємо...
показать весь комментарий
26.07.2025 20:08 Ответить
А зеленський з стефанчуками, у відповідь московитам, лайно запустив щодо НАЗК і САП!!
показать весь комментарий
26.07.2025 20:30 Ответить
 
 