Россияне применяют для ударов по Украине новые авиабомбы УМПБ-5 с дальностью до 100 км, - прокуратура

Российские захватчики уже два месяца используют для ударов по Украине новый УМПБ-5, имеющий большую дальность и мощность по сравнению с УМПБ Д-30.

Об этом в комментарии "Укрінформу" рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, УМПБ-5 впервые зафиксировали на территории Сумской области, а по Харькову - 24 июля. На следующий день, 25 июля, этим боеприпасом оккупанты снова ударили по Харькову.

"Сейчас они его еще тестируют, и точные характеристики точно не известны. Знаем, что дальность пусков боеприпаса составляет около 100 километров. УМПБ Д-30 запускались с примерно 80 километров", - сказал Борисенко.

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Он добавил, что новый межвидовой планирующий боеприпас является более мощным.

"По предварительным данным, его боевая часть составляет 250 килограммов. В УМПБ Д-30 боевая часть составляет 100 килограммов. Кроме того, используется совсем другой металл для корпуса, и обнаруженные обломки показывают, что толщина корпуса больше",- сказал представитель прокуратуры.

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