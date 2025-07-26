Россияне применяют для ударов по Украине новые авиабомбы УМПБ-5 с дальностью до 100 км, - прокуратура
Российские захватчики уже два месяца используют для ударов по Украине новый УМПБ-5, имеющий большую дальность и мощность по сравнению с УМПБ Д-30.
Об этом в комментарии "Укрінформу" рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, УМПБ-5 впервые зафиксировали на территории Сумской области, а по Харькову - 24 июля. На следующий день, 25 июля, этим боеприпасом оккупанты снова ударили по Харькову.
"Сейчас они его еще тестируют, и точные характеристики точно не известны. Знаем, что дальность пусков боеприпаса составляет около 100 километров. УМПБ Д-30 запускались с примерно 80 километров", - сказал Борисенко.
Он добавил, что новый межвидовой планирующий боеприпас является более мощным.
"По предварительным данным, его боевая часть составляет 250 килограммов. В УМПБ Д-30 боевая часть составляет 100 килограммов. Кроме того, используется совсем другой металл для корпуса, и обнаруженные обломки показывают, что толщина корпуса больше",- сказал представитель прокуратуры.
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Інакше ми цю бомбу не переможемо.
Тому УМПБ по Харкову будуть летіти і надалі.((