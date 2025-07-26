Росіяни застосовують для ударів по Україні нові авіабомби УМПБ-5 з дальністю до 100 км, - прокуратура
Російські загарбники вже два місяці використовують для ударів по Україні новий УМПБ-5, який має більші дальність і потужність у порівнянні з УМПБ Д-30.
Про це у коментарі "Укрінформу" розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, УМПБ-5 вперше зафіксували на території Сумської області, а по Харкову - 24 липня. Наступного дня, 25 липня, цим боєприпасом окупанти знову вдарили по Харкову.
"Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 кілометрів. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 кілометрів", - сказав Борисенко.
Він додав, що новий міжвидовий плануючий боєприпас є більш потужним.
"За попередніми даними, його бойова частина становить 250 кілограмів. В УМПБ Д-30 бойова частина становить 100 кілограмів. Крім того, використовується зовсім інший метал для корпуса, і виявлені уламки показують, що товщина корпуса більша",- сказав представник прокуратури.
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Інакше ми цю бомбу не переможемо.
І наш Лідор, якому відкрили всі двері, дають що попросить- просить гроші які пиз**дить разом зі своїм кодлом.
Так переможем!
Тому УМПБ по Харкову будуть летіти і надалі.((
Ми просто не знаєм. Ще.