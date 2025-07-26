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Новини Обстріли України
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Росіяни застосовують для ударів по Україні нові авіабомби УМПБ-5 з дальністю до 100 км, - прокуратура

авіабомба

Російські загарбники вже два місяці використовують для ударів по Україні новий УМПБ-5, який має більші дальність і потужність у порівнянні з УМПБ Д-30.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, УМПБ-5 вперше зафіксували на території Сумської області, а по Харкову - 24 липня. Наступного дня, 25 липня, цим боєприпасом окупанти знову вдарили по Харкову.

"Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 кілометрів. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 кілометрів", - сказав Борисенко.

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Він додав, що новий міжвидовий плануючий боєприпас є більш потужним.

"За попередніми даними, його бойова частина становить 250 кілограмів. В УМПБ Д-30 бойова частина становить 100 кілограмів. Крім того, використовується зовсім інший метал для корпуса, і виявлені уламки показують, що товщина корпуса більша",- сказав представник прокуратури.

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Автор: 

боєприпаси (2327) обстріл (30030) росія (66861) КАБ (416)


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Топ коментарі
+14
Хтось спитає у ЗЕкоМанди- а де Українська зброя??? Ракети, дрони, бомби???
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26.07.2025 19:33 Відповісти
+12
Значить і нам потрібно збільшувати товщину асфальта і відкатів.
Інакше ми цю бомбу не переможемо.
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26.07.2025 19:33 Відповісти
+6
Лобановський казав, що якщо ти не забиваеш, то забивають тобі і ось рахунок на табло.
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26.07.2025 19:54 Відповісти
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Хтось спитає у ЗЕкоМанди- а де Українська зброя??? Ракети, дрони, бомби???
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26.07.2025 19:33 Відповісти
І не тільки про це,що робив він та його 5-6 нікчемних менеджерів з 2019 року?
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26.07.2025 20:15 Відповісти
Зачекайте 24 серпня Зе зробить чергову заяву, що українська балістика ось-ось з'явиться.
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26.07.2025 21:02 Відповісти
Значить і нам потрібно збільшувати товщину асфальта і відкатів.
Інакше ми цю бомбу не переможемо.
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26.07.2025 19:33 Відповісти
Нічого, наші як нароблять 3000 ракет за рік, як обіцяв Потужний, як ввалять кацапам 31.12.2025го одним залпом ними. Рашка зразу здастся.
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26.07.2025 19:35 Відповісти
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26.07.2025 20:00 Відповісти
Ушльопки, не розіяни а НЕОНАЦИСТИ !!!!!!
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26.07.2025 19:36 Відповісти
А росіяни хто?
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26.07.2025 19:39 Відповісти
було пісец а зараз він приходе повний і вгодований. чим наша влада відповість?
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26.07.2025 19:43 Відповісти
Как обычно. Заседание Ставки и сопутствующий видос.
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26.07.2025 19:54 Відповісти
Орки в умовах санкцій, обмеження технологій, засобів виробництва - роблять нову зброю.
І наш Лідор, якому відкрили всі двері, дають що попросить- просить гроші які пиз**дить разом зі своїм кодлом.
Так переможем!
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26.07.2025 21:04 Відповісти
Лобановський казав, що якщо ти не забиваеш, то забивають тобі і ось рахунок на табло.
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26.07.2025 19:54 Відповісти
Су-34 скидають УМПБ над Строітєлєм або над Мясоєдово. Можно було би за пару ночей підтягнути одну ПУ "Петріота" у район Тишків чи там Борщової, та із засади збити цей борт, щоб на деякий час каапів попустило. Але ж через жагу до грошей місцевих тєлєграмних маладагвардєйцев кацапи будуть знати і пересування, і місце знаходження ще до того, як ПУ розгорнеться на бойове чергування, і туди зразу ж прилетить балістика.
Тому УМПБ по Харкову будуть летіти і надалі.((
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26.07.2025 20:07 Відповісти
Може, Лідор тихцем виробляє ракети для ф-16 з радіусом дії 250 км?
Ми просто не знаєм. Ще.
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26.07.2025 21:06 Відповісти
Ссіка...а ми,*****,з набу та сапом воюємо...
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26.07.2025 20:08 Відповісти
А зеленський з стефанчуками, у відповідь московитам, лайно запустив щодо НАЗК і САП!!
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26.07.2025 20:30 Відповісти
 
 