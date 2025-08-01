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Новини Ситуація на фронті
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У липні на фронті відбулося понад 5500 боєзіткнень, ворог наростив застосування КАБів, - Міноборони

Липень на фронті

У липні 2025 року інтенсивність бойових дій з боку російських окупаційних військ залишалась високою. Ворог продовжує тиснути, намагаючись виснажити українську оборону, а також збільшив використання керованих авіабомб.

Про це розповіли в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом місяця було зафіксовано 5523 бойових зіткнень. Кількість боїв неодноразово перевищувала 200 за добу. Найгарячішим днем на передовій стало 10 липня, коли упродовж доби було зафіксовано 214 бойових зіткнень.

Одночасно з високою інтенсивністю піхотних атак, артилерійських, ракетних обстрілів була високою динаміка застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

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Упродовж липня російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 3786 КАБів. Це більше ніж попереднього місяця (3100 одиниці). Найбільше КАБів росавіація у 2025 році скинула у квітні – понад 5000.

Автор: 

Міноборони (7598) бойові дії (4369) КАБ (418) війна в Україні (5477)


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А Україна що наростила?
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01.08.2025 12:54 Відповісти
 
 