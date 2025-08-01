Нацбанк спрогнозировал постепенное повышение тарифов на коммуналку для населения со следующего года

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители с 2026 года.

Об этом говорится в июльском "Инфляционном отчете" Нацбанка, пишет Бизнес Цензор.

"НБУ предполагает, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако учитывая сложную ситуацию в энергетике предполагается, что в 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", - отмечается в документе.

Впрочем, в Нацбанке отмечают, что темпы и масштаб повышения тарифов пока неопределенные, поскольку резкое повышение стоимости энергоносителей могло бы существенно подпитать инфляцию и требовало бы дополнительных бюджетных расходов на субсидии. Зато промедление с повышением тарифов будет углублять квазифискальные дисбалансы и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

Регулятор также отмечает, что в этом году административная составляющая инфляции будет снижаться именно благодаря "замороженным" тарифам. Однако сложная ситуация в энергосистеме после массированных российских атак и потребность в восстановлении отрасли уже обусловливают неизбежность подорожания услуг в среднесрочной перспективе.

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Ранее сообщалось, что украинцев может ждать скачок инфляции из-за повышения цен на электроэнергию для бизнеса.