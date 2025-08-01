На фронте зафиксировано 70 боестолкновений, половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 1 августа количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 70.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады приграничных с РФ районов, в частности населенных пунктов: Середина-Буда, Прогресс, Чуйковка, Шалигино, Бобылевка, Миропольское, Поповка, Хлебороб Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Одну из трех вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время бои продолжаются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросил при этом одиннадцать КАБов, совершил 159 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали позиции наших защитников вблизи Красного Первого, получили достойный отпор.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвигаться вперед в районе населенного пункта Голубовка.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов: Карповка, Ямполевка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Сиверском направлении враг атаковал в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Звановки. С начала суток наши воины отбили одно штурмовое действие подразделений захватчика, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили наступательное действие противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов: Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении российские захватчики совершили тридцать четыре попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Затышок, Лисовка, Проминь, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают натиск и отбили тридцать атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники уже отбили семь вражеских атак в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Товстое, Малиевка и Воскресенка.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Приднепровском направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Также оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Казацкое.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.