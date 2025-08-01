Если бы Евросоюз и Россия объединились, это была бы мощь, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал Европейский Союз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом он заявил во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Валааме.
"Им бы надо было не тягаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Евросоюз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась..." - сказал он.
В то же время он отметил, что этого американцы никогда не допустят.
"Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай был бы. Если бы это объединить, это было бы силой. Они (политики ЕС, - Ред.) этого не понимают. Да им, наверное, и не надо", - добавил Лукашенко.
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+13 Володимир Омельянов
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+10 Валентин Коваль #587289
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+10 Влад #584963
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чим ти свою бульбу кропиш? щось надто забористе...
Лука, иди вместе с }{уйлом у дупу.
А ще ми дивуємось шо на *********** населення суцільне з дебілів, а у них барін то сам дебіл. Оно як на Параші населення та сам царь дебіли.