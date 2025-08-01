Если бы Евросоюз и Россия объединились, это была бы мощь, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал Европейский Союз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом он заявил во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Валааме.

"Им бы надо было не тягаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Евросоюз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась..." - сказал он.

В то же время он отметил, что этого американцы никогда не допустят.

"Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай был бы. Если бы это объединить, это было бы силой. Они (политики ЕС, - Ред.) этого не понимают. Да им, наверное, и не надо", - добавил Лукашенко.

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