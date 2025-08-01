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Новости Лукашенко о Евросоюзе и россиси
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Если бы Евросоюз и Россия объединились, это была бы мощь, - Лукашенко

Лукашенко об отношениях РФ и ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал Европейский Союз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом он заявил во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Валааме.

"Им бы надо было не тягаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Евросоюз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась..." - сказал он.

В то же время он отметил, что этого американцы никогда не допустят.

"Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай был бы. Если бы это объединить, это было бы силой. Они (политики ЕС, - Ред.) этого не понимают. Да им, наверное, и не надо", - добавил Лукашенко.

Также читайте: Лукашенко о войне в Украине: "Россияне все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше"

Автор: 

Лукашенко Александр (3628) россия (96746) Евросоюз (17454)


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Топ комментарии
+13
Бидло ти тупориле здохни паскуда.
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01.08.2025 17:18 Ответить
+10
Довго думав? - а Китай куди дінеш? - їбанат!
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01.08.2025 17:19 Ответить
+10
нищеброд зовет в свою помойку тех кто может подкормить местных бомжей??
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01.08.2025 17:19 Ответить
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Бидло ти тупориле здохни паскуда.
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01.08.2025 17:18 Ответить
Довго думав? - а Китай куди дінеш? - їбанат!
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01.08.2025 17:19 Ответить
А Китай приєднається до білорашки. Очевидно ж.
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01.08.2025 17:36 Ответить
Вони від Китаю і обісрались....шось сі їм сказав нежґдобре...або дупою відчувають...
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01.08.2025 18:05 Ответить
нищеброд зовет в свою помойку тех кто может подкормить местных бомжей??
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01.08.2025 17:19 Ответить
хоспаді... (с)
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01.08.2025 17:19 Ответить
Картопля забульбеніла...
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01.08.2025 17:20 Ответить
А, він буде там фюрером.
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01.08.2025 17:26 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
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01.08.2025 17:27 Ответить
Якби він приєднався до Європи, а не до раші, то біла б міць. )
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01.08.2025 17:30 Ответить
тож та *** НАТО, забув?
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01.08.2025 17:31 Ответить
об'єднати вільний світ та *********? - казковий їпанат ти бульбофюрер
чим ти свою бульбу кропиш? щось надто забористе...
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01.08.2025 17:31 Ответить
Хіба можуть чесні високодуховні совки об'єднуватися зі страшними морально прогнилими натівцями?
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01.08.2025 17:33 Ответить
Хтось же має кормити голозадих володарів світу ...
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01.08.2025 17:48 Ответить
Це як пришити до здорового тіла зайву кінцівку, вражену гангреною. Такий собі союз.
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01.08.2025 17:34 Ответить
Таракан вусатий, у тебе тоді європейці з кацапами усю бульбу всю зхавають. Сиди мовчки, і не тризди.
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01.08.2025 17:35 Ответить
Евросоюз присоединяется до Азиопы.
Лука, иди вместе с }{уйлом у дупу.
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01.08.2025 17:36 Ответить
Лукашеску меле таке, бо не знає анекдот про "якби"...
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01.08.2025 17:36 Ответить
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01.08.2025 17:38 Ответить
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01.08.2025 17:47 Ответить
***** і бульбо***** об'єднались, а вийшло кардінал та галантєрєйщик, а не сила )) сила - це добуток маси на прискорення ))
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01.08.2025 17:39 Ответить
Вкраду думку.
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01.08.2025 17:52 Ответить
О дебіл!
А ще ми дивуємось шо на *********** населення суцільне з дебілів, а у них барін то сам дебіл. Оно як на Параші населення та сам царь дебіли.
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01.08.2025 17:43 Ответить
А БССР буде як ПНР 1939 року?
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01.08.2025 17:47 Ответить
Якщо пуйло кидає Лукашенка з такими ідейками, значить пуйло ментиляється в ополонці і шукає соломинку,тому і викотив свою бульбострілялку. Хто ж їм повірить? Санкцій дійсно бояться, тому зараз у хід підуть всі можливі маніпуляції аби відтягнути час.
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01.08.2025 17:49 Ответить
Гусь свині не товаріщь.
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01.08.2025 18:01 Ответить
там. в голові не таргани, а вже хробаки
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01.08.2025 18:05 Ответить
у його колхозі вивели новий гибрид бульби з коноплею
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01.08.2025 18:14 Ответить
 
 