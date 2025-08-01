Якби Євросоюз і Росія об’єдналися - це була б міць, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове закликав Європейський Союз відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив під час зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним на Валаамі.

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Ось ця міць, якби об'єдналася…", – сказав він.

Водночас він зауважив, що цього американці ніколи не допустять.

"Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Вони (політики ЄС, - Ред.) цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", – додав Лукашенко.

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