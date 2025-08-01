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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
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Якби Євросоюз і Росія об’єдналися - це була б міць, - Лукашенко

Лукашенко про відносини РФ та ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове закликав Європейський Союз відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив під час зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним на Валаамі.

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Ось ця міць, якби об'єдналася…", – сказав він.

Водночас він зауважив, що цього американці ніколи не допустять.

"Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Вони (політики ЄС, - Ред.) цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", – додав Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко про війну в Україні: "Росіяни все потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі"

Автор: 

Лукашенко Олександр (2674) росія (66987) Євросоюз (13958)


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Топ коментарі
+21
Бидло ти тупориле здохни паскуда.
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01.08.2025 17:18 Відповісти
+15
Довго думав? - а Китай куди дінеш? - їбанат!
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01.08.2025 17:19 Відповісти
+15
нищеброд зовет в свою помойку тех кто может подкормить местных бомжей??
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01.08.2025 17:19 Відповісти
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Бидло ти тупориле здохни паскуда.
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01.08.2025 17:18 Відповісти
Довго думав? - а Китай куди дінеш? - їбанат!
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01.08.2025 17:19 Відповісти
А Китай приєднається до білорашки. Очевидно ж.
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01.08.2025 17:36 Відповісти
Вони від Китаю і обісрались....шось сі їм сказав нежґдобре...або дупою відчувають...
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01.08.2025 18:05 Відповісти
нищеброд зовет в свою помойку тех кто может подкормить местных бомжей??
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01.08.2025 17:19 Відповісти
хоспаді... (с)
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01.08.2025 17:19 Відповісти
Картопля забульбеніла...
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01.08.2025 17:20 Відповісти
А, він буде там фюрером.
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01.08.2025 17:26 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
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01.08.2025 17:27 Відповісти
Якби він приєднався до Європи, а не до раші, то біла б міць. )
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01.08.2025 17:30 Відповісти
тож та *** НАТО, забув?
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01.08.2025 17:31 Відповісти
об'єднати вільний світ та *********? - казковий їпанат ти бульбофюрер
чим ти свою бульбу кропиш? щось надто забористе...
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01.08.2025 17:31 Відповісти
Хіба можуть чесні високодуховні совки об'єднуватися зі страшними морально прогнилими натівцями?
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01.08.2025 17:33 Відповісти
Хтось же має кормити голозадих володарів світу ...
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01.08.2025 17:48 Відповісти
Це як пришити до здорового тіла зайву кінцівку, вражену гангреною. Такий собі союз.
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01.08.2025 17:34 Відповісти
Таракан вусатий, у тебе тоді європейці з кацапами усю бульбу всю зхавають. Сиди мовчки, і не тризди.
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01.08.2025 17:35 Відповісти
Евросоюз присоединяется до Азиопы.
Лука, иди вместе с }{уйлом у дупу.
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01.08.2025 17:36 Відповісти
Лукашеску меле таке, бо не знає анекдот про "якби"...
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01.08.2025 17:36 Відповісти
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01.08.2025 17:38 Відповісти
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01.08.2025 17:47 Відповісти
***** і бульбо***** об'єднались, а вийшло кардінал та галантєрєйщик, а не сила )) сила - це добуток маси на прискорення ))
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01.08.2025 17:39 Відповісти
Вкраду думку.
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01.08.2025 17:52 Відповісти
О дебіл!
А ще ми дивуємось шо на *********** населення суцільне з дебілів, а у них барін то сам дебіл. Оно як на Параші населення та сам царь дебіли.
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01.08.2025 17:43 Відповісти
А БССР буде як ПНР 1939 року?
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01.08.2025 17:47 Відповісти
Якщо пуйло кидає Лукашенка з такими ідейками, значить пуйло ментиляється в ополонці і шукає соломинку,тому і викотив свою бульбострілялку. Хто ж їм повірить? Санкцій дійсно бояться, тому зараз у хід підуть всі можливі маніпуляції аби відтягнути час.
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01.08.2025 17:49 Відповісти
Гусь свині не товаріщь.
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01.08.2025 18:01 Відповісти
там. в голові не таргани, а вже хробаки
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01.08.2025 18:05 Відповісти
у його колхозі вивели новий гибрид бульби з коноплею
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01.08.2025 18:14 Відповісти
То просто вусатий тарган і мєдвєдєв разом бухали...
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01.08.2025 18:30 Відповісти
??????? з мізками все добре?
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01.08.2025 18:30 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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01.08.2025 18:33 Відповісти
 
 