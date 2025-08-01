Якби Євросоюз і Росія об’єдналися - це була б міць, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове закликав Європейський Союз відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив під час зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним на Валаамі.
"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Ось ця міць, якби об'єдналася…", – сказав він.
Водночас він зауважив, що цього американці ніколи не допустять.
"Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Вони (політики ЄС, - Ред.) цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", – додав Лукашенко.
Топ коментарі
+21 Володимир Омельянов
показати весь коментар01.08.2025 17:18 Відповісти Посилання
+15 Валентин Коваль #587289
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+15 Влад #584963
показати весь коментар01.08.2025 17:19 Відповісти Посилання
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чим ти свою бульбу кропиш? щось надто забористе...
Лука, иди вместе с }{уйлом у дупу.
А ще ми дивуємось шо на *********** населення суцільне з дебілів, а у них барін то сам дебіл. Оно як на Параші населення та сам царь дебіли.