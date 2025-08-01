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Новости Казни украинских военнопленных Военные преступления россиян
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Рашисты казнят пленных воинов ВСУ: "Если будут сдаваться — обнулять", — перехват ГУР. АУДИО

Российские оккупанты продолжают отдавать циничные приказы о казни украинских военнопленных на фронте.

Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В очередном перехвате украинских разведчиков командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдает преступный приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен.

"Это - очередное доказательство системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование московитской армии", - отметили в разведке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехватило разговор оккупантов о подготовке химической атаки против ВСУ. АУДИО

Автор: 

военнопленные (1169) военные преступления (1486) перехват (349) ГУР (534) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+13
А ми утримуємо...годуємо...лікуємо..
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01.08.2025 18:23 Ответить
+8
Українці, а особливо рускоязичні, не розуміють, що вони мають справу з сараною.
Кацапи - колективісти. Стадо. Зграя сарани.
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01.08.2025 18:26 Ответить
+4
Так вони напряму в статті написали що їм не треба полонені чи "нові громадяни" - їм треба наше фізичне знищення. От і все
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01.08.2025 18:28 Ответить
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А ми утримуємо...годуємо...лікуємо..
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01.08.2025 18:23 Ответить
Це андрофаги і цим все сказано!!!
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01.08.2025 18:27 Ответить
это специально, чтобы боялись сдаваться, наверное это массово
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01.08.2025 18:30 Ответить
Ні, це хворі болотяні курви.
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01.08.2025 18:55 Ответить
а як виміняти наших полонених??? І взагалі якщо появиться кілька відео в мережі де ЗСУ будуть розстрілювати на передовій здавшихся кацапів то завтра вся Європа і півсвіту будуть слюною бризкати що українці звірі, порушують світові конвенції і треба припинити допомогу
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01.08.2025 19:20 Ответить
Українці, а особливо рускоязичні, не розуміють, що вони мають справу з сараною.
Кацапи - колективісти. Стадо. Зграя сарани.
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01.08.2025 18:26 Ответить
пропонуєш , так як вони самі свого часу замиряли кавказ , за прикладом Єрмолова вирізать їх цілими аулами?
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01.08.2025 18:29 Ответить
Не загортай в папірці. Розшифруй.
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01.08.2025 18:44 Ответить
Кацап, скільки у тебе ніків на Цензорі?
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01.08.2025 18:54 Ответить
А ви не пробували пускати воювати бажаючих проти кацапів? Німці так робили. Може треба попробувати ?
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01.08.2025 18:28 Ответить
Так вони напряму в статті написали що їм не треба полонені чи "нові громадяни" - їм треба наше фізичне знищення. От і все
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01.08.2025 18:28 Ответить
Вони самі не мають що їсти,тому і страчують наших.Це не те що наші : гуманні,законопослушні,багаті та щирі((((
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01.08.2025 18:32 Ответить
Підр міндіч. Все роблять в обнімку з ермаком, щоб заганяти в котли і щоб рашики мали перевагу
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01.08.2025 18:50 Ответить
за одного вбитого полоненого українця обнуляти сотню. бо ці тварини тільки так розуміють
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01.08.2025 19:31 Ответить
 
 