Рашисты казнят пленных воинов ВСУ: "Если будут сдаваться — обнулять", — перехват ГУР. АУДИО
Российские оккупанты продолжают отдавать циничные приказы о казни украинских военнопленных на фронте.
Аудиоперехват обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
В очередном перехвате украинских разведчиков командир оккупационной армии на Новопавловском направлении отдает преступный приказ убивать украинских военнослужащих, попавших в плен.
"Это - очередное доказательство системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование московитской армии", - отметили в разведке.
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