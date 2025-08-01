Власть готовит ручную "общественность" под выборы, - Гудыменко
Председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны и блогер Юрий Гудименко обнародовал инсайдерскую информацию в своих соцсетях. Он заявляет, что власть создает новую структуру при Кабинете Министров с целью "формирования лояльной к себе общественности" накануне выборов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
По словам Гудименко, в середине августа планируется полуофициальное собрание "Совета председателей общественных советов при Кабмине". Туда должны собрать представителей общественных советов при областных администрациях и министерствах. Большинство из них, утверждает общественный деятель, были сформированы непрозрачно - путем ручного назначения, а не открытых выборов. Формально цель нового Совета - реализация Плана мероприятий на 2025-2026 годы в рамках Нацстратегии развития гражданского общества. Но, как считает Гудименко, это лишь прикрытие.
"Для меня как для человека, который значительную часть жизни занимается журналистикой, политикой и политтехнологиями, это еще один сигнал о подготовке к выборам и "непростых решениях, единогласно поддержанных общественностью", - подчеркнул он в своем Facebook. По его словам, "глава глав" этой новой структуры, вполне вероятно, будет появляться в телемарафоне или на других провластных информационных каналах и будет "строго смотреть в камеру", рассказывая о поддержке непопулярных решений от имени "общественности". В то же время реальное гражданское общество - в частности молодые активисты и волонтеры - останется вне медийного пространства.
Общественные советы при органах власти должны формироваться на конкурсной основе, прозрачно и открыто. Однако в последние годы наблюдается тенденция к политическому влиянию на их состав. Инициатива создания "Совета глав" может стать еще одним шагом к централизованному управлению общественным сектором со стороны правительства, особенно накануне избирательных кампаний.
Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАР МО), который сейчас возглавляет Юрий Гудименко, был официально избран в январе 2025 года. Его состав сформирован на основе открытых электронных выборов, в которых приняли участие более 100 тысяч граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
США та ЄС наполягають на радикальній зміні влади в Україні
"Пінчуки" не раз й не два змінювали свої позиції - то Діму кісєльова утрамуваля ва каналі ,то на Майдан виходили з каяттям...Їм Єс потрібен а не санкціонований ринок рашки... Просто Європі треба кінчати з НЕНАЧАСНІСТЮ критики пароблакитної влади та команди ПАРТІЇ
РЕГІОНІВ на Баковій - а там й САПи з НАБУшниками підтягнуть свої компромати - впененна ...
Толерантність до бидла породжує біди.
дуже дієвий педагогічний прийом
.
Вони тільки в інтернеті більш-менш пристойно виглядають.
васі та кирилку не до того
чернишова охороняють
засудили заочно тай усе...
Те, що він закрив всі ракетні програми, збудував чудову дорогу на Чорнобиль для просування російських військ, зняв захист з Гостомельского летовища, запевняв військове керівництво, що нападу на буде,
що він здав південь України за 1 (!!!!) день - все це йолопів не турбує.
Проте є надія, що частина з тіх 76%, що голосували за коміка трохи отямляться і зрозуміють яке ГОРЕ ВОНИ НАРОБИЛИ.
це очевидно згідно розподілу голосів по регіонам