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Новости Послевоенные выборы
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Власть готовит ручную "общественность" под выборы, - Гудыменко

Председатель ГАР МО Юрий Гудыменко

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны и блогер Юрий Гудименко обнародовал инсайдерскую информацию в своих соцсетях. Он заявляет, что власть создает новую структуру при Кабинете Министров с целью "формирования лояльной к себе общественности" накануне выборов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гудименко, в середине августа планируется полуофициальное собрание "Совета председателей общественных советов при Кабмине". Туда должны собрать представителей общественных советов при областных администрациях и министерствах. Большинство из них, утверждает общественный деятель, были сформированы непрозрачно - путем ручного назначения, а не открытых выборов. Формально цель нового Совета - реализация Плана мероприятий на 2025-2026 годы в рамках Нацстратегии развития гражданского общества. Но, как считает Гудименко, это лишь прикрытие.

"Для меня как для человека, который значительную часть жизни занимается журналистикой, политикой и политтехнологиями, это еще один сигнал о подготовке к выборам и "непростых решениях, единогласно поддержанных общественностью", - подчеркнул он в своем Facebook. По его словам, "глава глав" этой новой структуры, вполне вероятно, будет появляться в телемарафоне или на других провластных информационных каналах и будет "строго смотреть в камеру", рассказывая о поддержке непопулярных решений от имени "общественности". В то же время реальное гражданское общество - в частности молодые активисты и волонтеры - останется вне медийного пространства.

Читайте: Сократить 3,5 тыс. работников Министерства обороны ,- Гудименко

Общественные советы при органах власти должны формироваться на конкурсной основе, прозрачно и открыто. Однако в последние годы наблюдается тенденция к политическому влиянию на их состав. Инициатива создания "Совета глав" может стать еще одним шагом к централизованному управлению общественным сектором со стороны правительства, особенно накануне избирательных кампаний.

Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАР МО), который сейчас возглавляет Юрий Гудименко, был официально избран в январе 2025 года. Его состав сформирован на основе открытых электронных выборов, в которых приняли участие более 100 тысяч граждан.

Автор: 

Кабмин (14082) Гудыменко Юрий (47) Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (11)


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Топ комментарии
+17
Саме тому починати ******* шанувальників Зеленського треба було ще у 2018.

Толерантність до бидла породжує біди.
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01.08.2025 18:26 Ответить
+9
Раньше для выборов надо было играть пуем на рояле, теперь придётся ртом на флейте.
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01.08.2025 18:23 Ответить
+8
Толерантність сприймається як слабкість і на голову серуть
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01.08.2025 18:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Раньше для выборов надо было играть пуем на рояле, теперь придётся ртом на флейте.
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01.08.2025 18:23 Ответить
...виманюючи "ручну громадськість" з-під плінтусів на кухні

.
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01.08.2025 18:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=US92cr8WrO8

США та ЄС наполягають на радикальній зміні влади в Україні
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01.08.2025 18:53 Ответить
Вы думаете, что большинство дегенератов опять не выберут такого же как они сами?
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01.08.2025 19:00 Ответить
Я думаю, якшо ЄС візьмуться своє бабло платити до США для забезпечення зброєю свої безпеки завдячуючи бійцям ЗСУ, то якщо тільки прибрати Єрмакомарафет й повернути усі канали... зняти оліграхатз їхніми ТБ з бюджетної голки , та встановити демократію у ЗМІ з доступом дискусій усіх політиків - ще можна щось вирішити мізками слухачіви Наталки Мосійчук та компанії.
"Пінчуки" не раз й не два змінювали свої позиції - то Діму кісєльова утрамуваля ва каналі ,то на Майдан виходили з каяттям...Їм Єс потрібен а не санкціонований ринок рашки... Просто Європі треба кінчати з НЕНАЧАСНІСТЮ критики пароблакитної влади та команди ПАРТІЇ
РЕГІОНІВ на Баковій - а там й САПи з НАБУшниками підтягнуть свої компромати - впененна ...
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01.08.2025 20:13 Ответить
а щодо ДЕГЕНЕРАТІВ (ЦАПНІ) - а їх стало менше в Україні , це абсолютно точно.
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01.08.2025 20:14 Ответить
А тепер запрошую подивитися хто підтримав оцього ГРІН-БІЛЛА 603485 й зам"ятаємо їх на ЦН
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01.08.2025 20:16 Ответить
Саме тому починати ******* шанувальників Зеленського треба було ще у 2018.

Толерантність до бидла породжує біди.
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01.08.2025 18:26 Ответить
Толерантність сприймається як слабкість і на голову серуть
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01.08.2025 18:36 Ответить
"ручна громадськість" буде перевиховання ногами - пенделями під сраку в стилі Вови Параска.

дуже дієвий педагогічний прийом

.
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01.08.2025 18:43 Ответить
Це будуть як "вибори" в рашці, всі 89 відсотків за просроченого..і якщо вибори будуть під час військового стану то як бійці в окопах будуть голосувати? Через дію?
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01.08.2025 18:27 Ответить
Через кулю.
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01.08.2025 19:26 Ответить
якшо багато буде громадської шобли , від ОПи з 🤡 ,то і рвати на шматочки цю громадськість буде пересічний українець , після перемірія , їм розкажуть, шо вони повинні відповідати за свого зеленого лідора !!!
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01.08.2025 18:27 Ответить
Коли "ручна громадскість" діячів типу ЗЄ та Яника збирається разом, починається масовий алкогольний деліріум. Попереднього разу всю Маріїнку обблювали та обісцяли.

Вони тільки в інтернеті більш-менш пристойно виглядають.
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01.08.2025 18:32 Ответить
Зеленський все більше і більше схожий на бандюковича. І шлях той самий обирає. Сподіваюсь і закінчить так само.
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01.08.2025 19:15 Ответить
як саме? він жирує у мокві
васі та кирилку не до того
чернишова охороняють
засудили заочно тай усе...
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01.08.2025 19:23 Ответить
Це ж вже було!!!Філатов як голова конгресу місцевих і регіональних влад закликав підтримати любі непопулярні рішення Києва!Тоді нас Джонсон врятував.А тепер що буде?
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01.08.2025 18:34 Ответить
О чем Вы? Какая громадскисть? Сейчас громадськисть ЦН расскажет то что нужно.!, Кто плохо скажет, уйдут в "кресты". И дальше сопли, и сказки про свободу персы!
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01.08.2025 18:39 Ответить
так це ж було вже! називалося антимайдан.
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01.08.2025 18:43 Ответить
Рада назвала закон поверненням незалежності НАБУ та САП але там про незалежність не йде. Генпрокурор може блокувати рішення НАБУ та САП у будь-який момент.
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01.08.2025 18:44 Ответить
Так , якого біса , всі ( Ес , G 7, не кажучі вжє про всіх журналістів …… кишенькові антікорупціонери ……… )проковтнули хуцлу від сЦарька Зейла ? Цє ж наіпалово зегнидот
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01.08.2025 19:04 Ответить
Шанувальників гравця членом на роялі не треба агітувати.
Те, що він закрив всі ракетні програми, збудував чудову дорогу на Чорнобиль для просування російських військ, зняв захист з Гостомельского летовища, запевняв військове керівництво, що нападу на буде,
що він здав південь України за 1 (!!!!) день - все це йолопів не турбує.
Проте є надія, що частина з тіх 76%, що голосували за коміка трохи отямляться і зрозуміють яке ГОРЕ ВОНИ НАРОБИЛИ.
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01.08.2025 19:04 Ответить
якщо чесно то більшість загиблих голосували зазе та яника
це очевидно згідно розподілу голосів по регіонам
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01.08.2025 19:24 Ответить
Голова ради голів.
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01.08.2025 19:33 Ответить
 
 