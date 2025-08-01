Влада готує ручну "громадськість" під вибори, - Гудименко
Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони та блогер Юрій Гудименко оприлюднив інсайдерську інформацію у своїх соцмережах. Він заявляє що влада створює нову структуру при Кабінеті Міністрів з метою "формування лояльної до себе громадськості"напередодні виборів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гудименка, у середині серпня планується напівофіційне зібрання "Ради голів громадських рад при Кабміні". Туди мають зібрати представників громадських рад при обласних адміністраціях і міністерствах. Більшість із них, твердить громадський діяч, були сформовані непрозоро — шляхом ручного призначення, а не відкритих виборів. Формально мета нової Ради — реалізація Плану заходів на 2025–2026 роки у межах Нацстратегії розвитку громадянського суспільства. Але, як вважає Гудименко, це лише прикриття.
"Для мене як для людини, яка значну частину життя займається журналістикою, політикою і політтехнологіями, це ще один сигнал про підготовку для виборів і "непростих рішеннях, одноголосно підтриманих громадськістю"", — наголосив він у своєму Facebook. За його словами, "голова голів" цієї нової структури, цілком вірогідно, з’являтиметься в телемарафоні або на інших провладних інформаційних каналах і буде "суворо дивитись у камеру", розповідаючи про підтримку непопулярних рішень від імені "громадськості". Водночас реальне громадянське суспільство — зокрема молоді активісти та волонтери — залишиться поза медійним простором.
Громадські ради при органах влади повинні формуватися на конкурсній основі, прозоро і відкрито. Проте останніми роками спостерігається тенденція до політичного впливу на їх склад. Ініціатива створення "Ради голів" може стати ще одним кроком до централізованого керування громадським сектором з боку уряду, особливо напередодні виборчих кампаній.
Нагадаємо, Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони (ГАР МО), яку нині очолює Юрій Гудименко, було офіційно обрано у січні 2025 року. Її склад сформовано на основі відкритих електронних виборів, у яких взяли участь понад 100 тисяч громадян.
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США та ЄС наполягають на радикальній зміні влади в Україні
"Пінчуки" не раз й не два змінювали свої позиції - то Діму кісєльова утрамуваля ва каналі ,то на Майдан виходили з каяттям...Їм Єс потрібен а не санкціонований ринок рашки... Просто Європі треба кінчати з НЕНАЧАСНІСТЮ критики пароблакитної влади та команди ПАРТІЇ
РЕГІОНІВ на Баковій - а там й САПи з НАБУшниками підтягнуть свої компромати - впененна ...
Толерантність до бидла породжує біди.
дуже дієвий педагогічний прийом
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Вони тільки в інтернеті більш-менш пристойно виглядають.
васі та кирилку не до того
чернишова охороняють
засудили заочно тай усе...
Те, що він закрив всі ракетні програми, збудував чудову дорогу на Чорнобиль для просування російських військ, зняв захист з Гостомельского летовища, запевняв військове керівництво, що нападу на буде,
що він здав південь України за 1 (!!!!) день - все це йолопів не турбує.
Проте є надія, що частина з тіх 76%, що голосували за коміка трохи отямляться і зрозуміють яке ГОРЕ ВОНИ НАРОБИЛИ.
це очевидно згідно розподілу голосів по регіонам