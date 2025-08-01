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Новини Повоєнні вибори
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Влада готує ручну "громадськість" під вибори, - Гудименко

голова ГАР МО Гудименко Юрій

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони та блогер Юрій Гудименко оприлюднив інсайдерську інформацію у своїх соцмережах. Він заявляє що влада створює нову структуру при Кабінеті Міністрів з метою "формування лояльної до себе громадськості"напередодні виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гудименка, у середині серпня планується напівофіційне зібрання "Ради голів громадських рад при Кабміні". Туди мають зібрати представників громадських рад при обласних адміністраціях і міністерствах. Більшість із них, твердить громадський діяч, були сформовані непрозоро — шляхом ручного призначення, а не відкритих виборів. Формально мета нової Ради — реалізація Плану заходів на 2025–2026 роки у межах Нацстратегії розвитку громадянського суспільства. Але, як вважає Гудименко, це лише прикриття.

"Для мене як для людини, яка значну частину життя займається журналістикою, політикою і політтехнологіями, це ще один сигнал про підготовку для виборів і "непростих рішеннях, одноголосно підтриманих громадськістю"", — наголосив він у своєму Facebook. За його словами, "голова голів" цієї нової структури, цілком вірогідно, з’являтиметься в телемарафоні або на інших провладних інформаційних каналах і буде "суворо дивитись у камеру", розповідаючи про підтримку непопулярних рішень від імені "громадськості". Водночас реальне громадянське суспільство — зокрема молоді активісти та волонтери — залишиться поза медійним простором.

Читайте: Скоротити 3,5 тис. працівників Міністерства оборони ,– Гудименко

Громадські ради при органах влади повинні формуватися на конкурсній основі, прозоро і відкрито. Проте останніми роками спостерігається тенденція до політичного впливу на їх склад. Ініціатива створення "Ради голів" може стати ще одним кроком до централізованого керування громадським сектором з боку уряду, особливо напередодні виборчих кампаній.

Нагадаємо, Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони (ГАР МО), яку нині очолює Юрій Гудименко, було офіційно обрано у січні 2025 року. Її склад сформовано на основі відкритих електронних виборів, у яких взяли участь понад 100 тисяч громадян.

Автор: 

Кабмін (14271) Гудименко Юрій (56) Громадська антикорупційна рада при Міноборони (11)


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Топ коментарі
+19
Саме тому починати ******* шанувальників Зеленського треба було ще у 2018.

Толерантність до бидла породжує біди.
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01.08.2025 18:26 Відповісти
+10
Раньше для выборов надо было играть пуем на рояле, теперь придётся ртом на флейте.
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01.08.2025 18:23 Відповісти
+9
Толерантність сприймається як слабкість і на голову серуть
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01.08.2025 18:36 Відповісти
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Раньше для выборов надо было играть пуем на рояле, теперь придётся ртом на флейте.
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01.08.2025 18:23 Відповісти
...виманюючи "ручну громадськість" з-під плінтусів на кухні

.
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01.08.2025 18:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=US92cr8WrO8

США та ЄС наполягають на радикальній зміні влади в Україні
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01.08.2025 18:53 Відповісти
Вы думаете, что большинство дегенератов опять не выберут такого же как они сами?
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01.08.2025 19:00 Відповісти
Я думаю, якшо ЄС візьмуться своє бабло платити до США для забезпечення зброєю свої безпеки завдячуючи бійцям ЗСУ, то якщо тільки прибрати Єрмакомарафет й повернути усі канали... зняти оліграхатз їхніми ТБ з бюджетної голки , та встановити демократію у ЗМІ з доступом дискусій усіх політиків - ще можна щось вирішити мізками слухачіви Наталки Мосійчук та компанії.
"Пінчуки" не раз й не два змінювали свої позиції - то Діму кісєльова утрамуваля ва каналі ,то на Майдан виходили з каяттям...Їм Єс потрібен а не санкціонований ринок рашки... Просто Європі треба кінчати з НЕНАЧАСНІСТЮ критики пароблакитної влади та команди ПАРТІЇ
РЕГІОНІВ на Баковій - а там й САПи з НАБУшниками підтягнуть свої компромати - впененна ...
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01.08.2025 20:13 Відповісти
а щодо ДЕГЕНЕРАТІВ (ЦАПНІ) - а їх стало менше в Україні , це абсолютно точно.
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01.08.2025 20:14 Відповісти
А тепер запрошую подивитися хто підтримав оцього ГРІН-БІЛЛА 603485 й зам"ятаємо їх на ЦН
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01.08.2025 20:16 Відповісти
Саме тому починати ******* шанувальників Зеленського треба було ще у 2018.

Толерантність до бидла породжує біди.
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01.08.2025 18:26 Відповісти
Толерантність сприймається як слабкість і на голову серуть
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01.08.2025 18:36 Відповісти
"ручна громадськість" буде перевиховання ногами - пенделями під сраку в стилі Вови Параска.

дуже дієвий педагогічний прийом

.
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01.08.2025 18:43 Відповісти
Це будуть як "вибори" в рашці, всі 89 відсотків за просроченого..і якщо вибори будуть під час військового стану то як бійці в окопах будуть голосувати? Через дію?
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01.08.2025 18:27 Відповісти
Через кулю.
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01.08.2025 19:26 Відповісти
якшо багато буде громадської шобли , від ОПи з 🤡 ,то і рвати на шматочки цю громадськість буде пересічний українець , після перемірія , їм розкажуть, шо вони повинні відповідати за свого зеленого лідора !!!
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01.08.2025 18:27 Відповісти
Коли "ручна громадскість" діячів типу ЗЄ та Яника збирається разом, починається масовий алкогольний деліріум. Попереднього разу всю Маріїнку обблювали та обісцяли.

Вони тільки в інтернеті більш-менш пристойно виглядають.
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01.08.2025 18:32 Відповісти
Зеленський все більше і більше схожий на бандюковича. І шлях той самий обирає. Сподіваюсь і закінчить так само.
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01.08.2025 19:15 Відповісти
як саме? він жирує у мокві
васі та кирилку не до того
чернишова охороняють
засудили заочно тай усе...
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01.08.2025 19:23 Відповісти
Це ж вже було!!!Філатов як голова конгресу місцевих і регіональних влад закликав підтримати любі непопулярні рішення Києва!Тоді нас Джонсон врятував.А тепер що буде?
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01.08.2025 18:34 Відповісти
О чем Вы? Какая громадскисть? Сейчас громадськисть ЦН расскажет то что нужно.!, Кто плохо скажет, уйдут в "кресты". И дальше сопли, и сказки про свободу персы!
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01.08.2025 18:39 Відповісти
так це ж було вже! називалося антимайдан.
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01.08.2025 18:43 Відповісти
Рада назвала закон поверненням незалежності НАБУ та САП але там про незалежність не йде. Генпрокурор може блокувати рішення НАБУ та САП у будь-який момент.
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01.08.2025 18:44 Відповісти
Так , якого біса , всі ( Ес , G 7, не кажучі вжє про всіх журналістів …… кишенькові антікорупціонери ……… )проковтнули хуцлу від сЦарька Зейла ? Цє ж наіпалово зегнидот
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01.08.2025 19:04 Відповісти
Шанувальників гравця членом на роялі не треба агітувати.
Те, що він закрив всі ракетні програми, збудував чудову дорогу на Чорнобиль для просування російських військ, зняв захист з Гостомельского летовища, запевняв військове керівництво, що нападу на буде,
що він здав південь України за 1 (!!!!) день - все це йолопів не турбує.
Проте є надія, що частина з тіх 76%, що голосували за коміка трохи отямляться і зрозуміють яке ГОРЕ ВОНИ НАРОБИЛИ.
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01.08.2025 19:04 Відповісти
якщо чесно то більшість загиблих голосували зазе та яника
це очевидно згідно розподілу голосів по регіонам
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01.08.2025 19:24 Відповісти
Голова ради голів.
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01.08.2025 19:33 Відповісти
Якщо чесно,трохи напрягають ці інсайдерські інформації відомих блогерів. Може варто почати працювати?
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01.08.2025 21:00 Відповісти
 
 