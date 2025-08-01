Влада готує ручну "громадськість" під вибори, - Гудименко

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони та блогер Юрій Гудименко оприлюднив інсайдерську інформацію у своїх соцмережах. Він заявляє що влада створює нову структуру при Кабінеті Міністрів з метою "формування лояльної до себе громадськості"напередодні виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гудименка, у середині серпня планується напівофіційне зібрання "Ради голів громадських рад при Кабміні". Туди мають зібрати представників громадських рад при обласних адміністраціях і міністерствах. Більшість із них, твердить громадський діяч, були сформовані непрозоро — шляхом ручного призначення, а не відкритих виборів. Формально мета нової Ради — реалізація Плану заходів на 2025–2026 роки у межах Нацстратегії розвитку громадянського суспільства. Але, як вважає Гудименко, це лише прикриття.

"Для мене як для людини, яка значну частину життя займається журналістикою, політикою і політтехнологіями, це ще один сигнал про підготовку для виборів і "непростих рішеннях, одноголосно підтриманих громадськістю"", — наголосив він у своєму Facebook. За його словами, "голова голів" цієї нової структури, цілком вірогідно, з’являтиметься в телемарафоні або на інших провладних інформаційних каналах і буде "суворо дивитись у камеру", розповідаючи про підтримку непопулярних рішень від імені "громадськості". Водночас реальне громадянське суспільство — зокрема молоді активісти та волонтери — залишиться поза медійним простором.

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Громадські ради при органах влади повинні формуватися на конкурсній основі, прозоро і відкрито. Проте останніми роками спостерігається тенденція до політичного впливу на їх склад. Ініціатива створення "Ради голів" може стати ще одним кроком до централізованого керування громадським сектором з боку уряду, особливо напередодні виборчих кампаній.

Нагадаємо, Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони (ГАР МО), яку нині очолює Юрій Гудименко, було офіційно обрано у січні 2025 року. Її склад сформовано на основі відкритих електронних виборів, у яких взяли участь понад 100 тисяч громадян.