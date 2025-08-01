Польша работает над 48-м и 49-м пакетами военной помощи для Украины, - Сикорский

В Польше продолжается работа над следующими 48 и 49 пакетами военной помощи для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой в польском городе Хобелин.

В частности, Сикорский подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать свободную и независимую Украину.

"Мы делаем это в лучших интересах нашего соседа, но прежде всего в интересах Польши. Свободная Украина - это безопасная Польша", - добавил он.

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Польский министр рассказал, что обсудил с Сибигой реализацию 47-го пакета военной помощи, а также работу над 48-м и 49-м пакетами военной помощи Польши для Украины.

"В их рамках еще в этом году будет возможно оказать значительную поддержку оборонному потенциалу нашего соседа", - добавил Сикорский.

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