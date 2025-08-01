Польша работает над 48-м и 49-м пакетами военной помощи для Украины, - Сикорский
В Польше продолжается работа над следующими 48 и 49 пакетами военной помощи для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой в польском городе Хобелин.
В частности, Сикорский подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать свободную и независимую Украину.
"Мы делаем это в лучших интересах нашего соседа, но прежде всего в интересах Польши. Свободная Украина - это безопасная Польша", - добавил он.
Польский министр рассказал, что обсудил с Сибигой реализацию 47-го пакета военной помощи, а также работу над 48-м и 49-м пакетами военной помощи Польши для Украины.
"В их рамках еще в этом году будет возможно оказать значительную поддержку оборонному потенциалу нашего соседа", - добавил Сикорский.
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Польща підписала другий контракт з південнокорейською оборонно-промисловою групою Hyundai Rotem на поставку 180 танків K2.
Перші поставки повинні розпочатися вже наступного року.
У 2022 році Польща закупила також 180 танків цього типу.
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пріоритетом була швидкість виконання замовлення, і всі танки вироблялися в Південній Кореї.
Поставки за тим контрактом повинні завершитися до кінця цього року, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Новий контракт передбачає, що більше 60 танків буде виготовлено в Польщі на заводі в Глівіцах компанії Bumar-Labedny, яка виробляє важку техніку, повідомляє Reuters з посиланням на польське Міноборони.
Їх повинні почати випускати в 2028-2030 роках.
Вартість контракту - 6,5 млрд доларів. В цю суму включені також допоміжна техніка, навчання, обслуговування та ремонт.