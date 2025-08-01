УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Польщі
252 1

Польща працює над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги для України, - Сікорський

Сікорський про пакети військової допомоги

У Польщі триває робота над наступними 48 і 49 пакетами військової допомоги для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою українського МЗС Андрієм Сибігою в польському місті Хобєлін.

Так, Сікорський наголосив, що Польща завжди підтримуватиме вільну і незалежну Україну.

"Ми робимо це в найкращих інтересах нашого сусіда, але перш за все в інтересах Польщі. Вільна Україна – це безпечна Польща", – додав він.

Також читайте: Сибіга та Сікорський обговорили військову допомогу Польщі для України та подальші санкції проти Росії

Польський міністр розповів, що обговорив із Сибігою реалізацію 47-го пакету військової допомоги, а також роботу над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги Польщі для України.

"У їхніх межах ще цього року буде можливо надати значну підтримку оборонному потенціалу нашого сусіда", – додав Сікорський.

Також читайте: Сікорський переконував Келлога відновити США постачання ракет для Patriot Україні, - Telegraph

Автор: 

Польща (8721) допомога (8634) Сікорський Радослав (295)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC

Польща підписала другий контракт з південнокорейською оборонно-промисловою групою Hyundai Rotem на поставку 180 танків K2.
Перші поставки повинні розпочатися вже наступного року.
У 2022 році Польща закупила також 180 танків цього типу.
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пріоритетом була швидкість виконання замовлення, і всі танки вироблялися в Південній Кореї.
Поставки за тим контрактом повинні завершитися до кінця цього року, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Новий контракт передбачає, що більше 60 танків буде виготовлено в Польщі на заводі в Глівіцах компанії Bumar-Labedny, яка виробляє важку техніку, повідомляє Reuters з посиланням на польське Міноборони.
Їх повинні почати випускати в 2028-2030 роках.
Вартість контракту - 6,5 млрд доларів. В цю суму включені також допоміжна техніка, навчання, обслуговування та ремонт.
показати весь коментар
01.08.2025 19:24 Відповісти
 
 