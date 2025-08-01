Польща працює над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги для України, - Сікорський

У Польщі триває робота над наступними 48 і 49 пакетами військової допомоги для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою українського МЗС Андрієм Сибігою в польському місті Хобєлін.

Так, Сікорський наголосив, що Польща завжди підтримуватиме вільну і незалежну Україну.

"Ми робимо це в найкращих інтересах нашого сусіда, але перш за все в інтересах Польщі. Вільна Україна – це безпечна Польща", – додав він.

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Польський міністр розповів, що обговорив із Сибігою реалізацію 47-го пакету військової допомоги, а також роботу над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги Польщі для України.

"У їхніх межах ще цього року буде можливо надати значну підтримку оборонному потенціалу нашого сусіда", – додав Сікорський.

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