Польща працює над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги для України, - Сікорський
У Польщі триває робота над наступними 48 і 49 пакетами військової допомоги для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою українського МЗС Андрієм Сибігою в польському місті Хобєлін.
Так, Сікорський наголосив, що Польща завжди підтримуватиме вільну і незалежну Україну.
"Ми робимо це в найкращих інтересах нашого сусіда, але перш за все в інтересах Польщі. Вільна Україна – це безпечна Польща", – додав він.
Польський міністр розповів, що обговорив із Сибігою реалізацію 47-го пакету військової допомоги, а також роботу над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги Польщі для України.
"У їхніх межах ще цього року буде можливо надати значну підтримку оборонному потенціалу нашого сусіда", – додав Сікорський.
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Польща підписала другий контракт з південнокорейською оборонно-промисловою групою Hyundai Rotem на поставку 180 танків K2.
Перші поставки повинні розпочатися вже наступного року.
У 2022 році Польща закупила також 180 танків цього типу.
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пріоритетом була швидкість виконання замовлення, і всі танки вироблялися в Південній Кореї.
Поставки за тим контрактом повинні завершитися до кінця цього року, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Новий контракт передбачає, що більше 60 танків буде виготовлено в Польщі на заводі в Глівіцах компанії Bumar-Labedny, яка виробляє важку техніку, повідомляє Reuters з посиланням на польське Міноборони.
Їх повинні почати випускати в 2028-2030 роках.
Вартість контракту - 6,5 млрд доларів. В цю суму включені також допоміжна техніка, навчання, обслуговування та ремонт.