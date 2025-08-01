Сибіга та Сікорський обговорили військову допомогу Польщі для України та подальші санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Хобєліні прийняв делегацію України на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі та "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Польщі заявили, що "зустріч підтверджує міцність польсько-українських відносин, а навколишня природа сприяє щирим переговорам щодо спільної протидії російській агресії та імперіалізму".

Міністри обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та подальші санкції ЄС проти Росії, прогрес у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії та якість польської освіти в Україні.

Сибіга розповів, що сконцентрувався з польським колегою на розвитку міжурядової взаємодії, ключовою темою було нарощування оборонного потенціалу, створення спільних виробництв, інвестиції в українську оборонну промисловість.

"Ми говорили і про те, як ефективно скористатися створеними механізмами в межах ЄС і НАТО. Насамперед інструментом SAFE та рішенням саміту НАТО в Гаазі про можливість використання пʼяти відсотків на оборону для зміцнення України", - сказав очільник українського МЗС.

Також Сибіга наголосив, що українсько-польське добросусідство є основою сили Європи, а єдність здатна здолати сучасний російський терор.

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Міністр також зазначив, що сьогодні в Україні день жалоби за жертвами чергового російського удару по Києву, внаслідок якого загинули 31 людина, серед них п’ятеро дітей.

"Російські вбивці мають бути покарані. Життя має перемогти. І ми здатні зупинити Росію та відновити справедливий мир. Але лише завдяки єдності та силі. Українсько-польське добросусідство є основою сили Європи", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Окрім цього, Сибіга запевнив, що Україна високо цінує всебічну підтримку Польщі, особливо оборонну та гуманітарну, і подякував за 46 пакетів військової допомоги і підготовку 47-го пакету.

"Польща є ключовим логістичним вузлом, через який надходить більшість допомоги. Так має залишатися, оскільки це в інтересах не лише України, а й Польщі та всієї Європи. Крім того, збільшення цієї підтримки є критично важливим зараз", - наголосив міністр.

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