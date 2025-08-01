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Новости Теневой флот России
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Около 70% "теневого флота" РФ проходит Балтийским морем, - Сибига

Андрей Сибига

Около 70% "теневого флота", который транспортирует российскую нефть, проходит Балтийским морем.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины на совместной с главой МИД Польши Радословом Сикорским пресс-конференции в резиденции польского министра в Хобелине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что следующий период Польша будет председательствовать в Балтийском Союзе.

"Хочу напомнить, что около 70% потока "теневого флота", который транспортирует российскую нефть, проходит Балтийским морем. Здесь тоже есть определенный потенциал, я считаю, недоиспользованный нашими европейскими партнерами, государствами балтийского региона",- сказал министр.

Сибига призвал Польшу обратить внимание на вышеупомянутый факт.

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Автор: 

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Проходять і ніяких перепон
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01.08.2025 19:31 Ответить
Нафтопровід Дружба - це один танкер на тиждень.
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01.08.2025 19:36 Ответить
Дуже дипломатична заява. А все робить жадоба до наживи. Хтось з союзничків закриває очі і відвертається до стіни. Бумеранг повернеться.
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01.08.2025 19:37 Ответить
Кілька безіменних торпед вирішують питання.
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01.08.2025 19:48 Ответить
щось мантра про "внутрішнє море НАТО" не працює
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01.08.2025 20:10 Ответить
А хто їм заборонить? Може НАТО? Чомусь в Чорному Морі ця шушваль сцить плавати.
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01.08.2025 20:12 Ответить
На кожному танкері маса недоліків.
Влаштуйте тотальну перевірку всіх танкерів на відповідність усім вимогам морського права, з періодом огляду та усунення недоліків тривалий час, і флоту кирдик.
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01.08.2025 20:16 Ответить
 
 