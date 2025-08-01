Около 70% "теневого флота" РФ проходит Балтийским морем, - Сибига

Около 70% "теневого флота", который транспортирует российскую нефть, проходит Балтийским морем.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины на совместной с главой МИД Польши Радословом Сикорским пресс-конференции в резиденции польского министра в Хобелине, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что следующий период Польша будет председательствовать в Балтийском Союзе.

"Хочу напомнить, что около 70% потока "теневого флота", который транспортирует российскую нефть, проходит Балтийским морем. Здесь тоже есть определенный потенциал, я считаю, недоиспользованный нашими европейскими партнерами, государствами балтийского региона",- сказал министр.

Сибига призвал Польшу обратить внимание на вышеупомянутый факт.

Читайте также: Зеленский подписал закон о санкциях против "теневого флота" РФ