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Новини Тіньовий флот Росії
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Близько 70% "тіньового флоту" РФ проходить Балтійським морем, - Сибіга

Андрій Сибіга

Близько 70% "тіньового флоту", який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. 

Про це заявив міністр закордонних справ України на спільній з главою МЗС Польщі Радословом Сікорським пресконференції в резиденції польського міністра в Хобєліні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі.

"Хочу нагадати, що близько 70% потоку "тіньового флоту", який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Тут теж є певний потенціал, я вважаю, недовикористаний нашими європейськими партнерами, державами балтійського регіону",- сказав міністр.

Сибіга закликав Польщу звернути увагу на вищезгаданий факт.

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Автор: 

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01.08.2025 19:31 Відповісти
Нафтопровід Дружба - це один танкер на тиждень.
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01.08.2025 19:36 Відповісти
Дуже дипломатична заява. А все робить жадоба до наживи. Хтось з союзничків закриває очі і відвертається до стіни. Бумеранг повернеться.
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01.08.2025 19:37 Відповісти
Кілька безіменних торпед вирішують питання.
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01.08.2025 19:48 Відповісти
щось мантра про "внутрішнє море НАТО" не працює
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01.08.2025 20:10 Відповісти
А хто їм заборонить? Може НАТО? Чомусь в Чорному Морі ця шушваль сцить плавати.
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01.08.2025 20:12 Відповісти
На кожному танкері маса недоліків.
Влаштуйте тотальну перевірку всіх танкерів на відповідність усім вимогам морського права, з періодом огляду та усунення недоліків тривалий час, і флоту кирдик.
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01.08.2025 20:16 Відповісти
Дания их в упор не видит среди своих тысяч островов. Доиграетесь, козломорды угробят вам акваторию.
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01.08.2025 20:45 Відповісти
 
 