Близько 70% "тіньового флоту" РФ проходить Балтійським морем, - Сибіга

Близько 70% "тіньового флоту", який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем.

Про це заявив міністр закордонних справ України на спільній з главою МЗС Польщі Радословом Сікорським пресконференції в резиденції польського міністра в Хобєліні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі.

"Хочу нагадати, що близько 70% потоку "тіньового флоту", який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем. Тут теж є певний потенціал, я вважаю, недовикористаний нашими європейськими партнерами, державами балтійського регіону",- сказав міністр.

Сибіга закликав Польщу звернути увагу на вищезгаданий факт.

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