Враг 48 раз атаковал на Покровском направлении, ликвидировано 112 оккупантов, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемые авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 268 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Красного Первого и Каменки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Голубовка и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов вражеских войск в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

Сегодня наши войска отразили две атаки противника в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов: Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий.

Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Затышок, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Бои не утихают до сих пор. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 112 и ранили 49 оккупантов на данном направлении; уничтожили три автомобиля, три мотоцикла, 22 БпЛА и укрытия для личного состава. Кроме этого, повреждены автомобиль, пункт управления БпЛА и артиллерийская система противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 11 атак на позиции украинских войск. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополье. Одно боестолкновение пока продолжается.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении украинские защитники отразили наступление врага в районе Каменского.

На Приднепровском направлении семь тщетных попыток продвинуться вперед осуществили подразделения захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.