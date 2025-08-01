Враг 48 раз атаковал на Покровском направлении, ликвидировано 112 оккупантов, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Враг нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемые авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 268 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Красного Первого и Каменки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Голубовка и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.
Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов вражеских войск в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.
Сегодня наши войска отразили две атаки противника в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов: Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий.
Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Затышок, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Бои не утихают до сих пор. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 112 и ранили 49 оккупантов на данном направлении; уничтожили три автомобиля, три мотоцикла, 22 БпЛА и укрытия для личного состава. Кроме этого, повреждены автомобиль, пункт управления БпЛА и артиллерийская система противника.
На Новопавловском направлении захватчики совершили 11 атак на позиции украинских войск. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополье. Одно боестолкновение пока продолжается.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении украинские защитники отразили наступление врага в районе Каменского.
На Приднепровском направлении семь тщетных попыток продвинуться вперед осуществили подразделения захватчиков.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.
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На Новопавлівському напрямку противник закрив «кишеню» на північ від Олексіївки і продовжує атаки вздовж лісосмуг у напрямку кордону з Дніпропетровською областю.
Під Покровськом російські війська захопили населений пункт Новоукраїнка, про що повідомив боєць ЗСУ із позивним «Мучной».
На Сіверському напрямку противник продовжує атаки на північ від річки Кам'янка у напрямку Сіверська (додана сіра зона) і на північний захід від Івано-Даріївки у західному напрямку з метою обійти ротний опорний пункт (просування на глибину до 400 метрів)."