Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс, - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) СНБО работает над созданием регионального киберальянса с участием Украины, Румынии и Молдовы.

Об этом сообщили в СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Цель киберальянса - практическое взаимодействие в противодействии кибер и гибридным угрозам, прежде всего со стороны РФ.

"Альянс также усилит сотрудничество Украины, Румынии и Республики Молдова в обмене информацией о киберугрозах, совместной разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта, подготовке специалистов, в частности для проведения совместных мероприятий киберобороны, повышении устойчивости критической инфраструктуры и защите демократических институтов", - сказано в сообщении.

Среди руководящих принципов альянса - возможность совместного ответа и реагирования на кибератаки, создающие угрозы для национальной безопасности союзников. Альянс также предусматривает возможность присоединения новых участников среди стран, которые разделяют общие демократические ценности и стратегические приоритеты.

"Россия как страна-террорист использует киберпространство для реализации угроз безопасности и стабильности демократического мира. Альянс станет платформой, которая позволит усилить коллективную кибербезопасность стран-участниц и выработать действенные механизмы противодействия этим угрозам", - заявила секретарь НКЦК Наталья Ткачук.

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