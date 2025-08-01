Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс, - СНБО
Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) СНБО работает над созданием регионального киберальянса с участием Украины, Румынии и Молдовы.
Об этом сообщили в СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Цель киберальянса - практическое взаимодействие в противодействии кибер и гибридным угрозам, прежде всего со стороны РФ.
"Альянс также усилит сотрудничество Украины, Румынии и Республики Молдова в обмене информацией о киберугрозах, совместной разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта, подготовке специалистов, в частности для проведения совместных мероприятий киберобороны, повышении устойчивости критической инфраструктуры и защите демократических институтов", - сказано в сообщении.
Среди руководящих принципов альянса - возможность совместного ответа и реагирования на кибератаки, создающие угрозы для национальной безопасности союзников. Альянс также предусматривает возможность присоединения новых участников среди стран, которые разделяют общие демократические ценности и стратегические приоритеты.
"Россия как страна-террорист использует киберпространство для реализации угроз безопасности и стабильности демократического мира. Альянс станет платформой, которая позволит усилить коллективную кибербезопасность стран-участниц и выработать действенные механизмы противодействия этим угрозам", - заявила секретарь НКЦК Наталья Ткачук.
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