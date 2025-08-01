Україна, Румунія та Молдова створять регіональний кіберальянс, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) РНБО працює над створенням регіонального кіберальянсу за участі України, Румунії та Молдови.

Про це повідомили в РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Мета кіберальянсу – практична взаємодія у протидії кібер та гібридним загрозам, насамперед з боку РФ.

"Альянс також посилить співпрацю України, Румунії та Республіки Молдова в обміні інформацією про кіберзагрози, спільній розробці та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту, підготовці фахівців, зокрема для проведення спільних заходів кібероборони, підвищенні стійкості критичної інфраструктури та захисті демократичних інституцій", - сказано в повідомленні.

Серед керівних принципів альянсу – можливість спільної відповіді та реагування на кібератаки, що створюють загрози для національної безпеки союзників. Альянс також передбачає можливість приєднання нових учасників серед країн, які поділяють спільні демократичні цінності й стратегічні пріоритети.

"Росія як країна-терорист використовує кіберпростір для реалізації загроз безпеці та стабільності демократичного світу. Альянс стане платформою, що дозволить посилити колективну кібербезпеку країн-учасниць та виробити дієві механізми протидії цим загрозам", – заявила секретар НКЦК Наталія Ткачук.

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