УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5594 відвідувача онлайн
Новини Посилення кібербезпеки
200 3

Україна, Румунія та Молдова створять регіональний кіберальянс, - РНБО

кіберальянс

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) РНБО працює над створенням регіонального кіберальянсу за участі України, Румунії та Молдови.

Про це повідомили в РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Мета кіберальянсу – практична взаємодія у протидії кібер та гібридним загрозам, насамперед з боку РФ.

"Альянс також посилить співпрацю України, Румунії та Республіки Молдова в обміні інформацією про кіберзагрози, спільній розробці та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту, підготовці фахівців, зокрема для проведення спільних заходів кібероборони, підвищенні стійкості критичної інфраструктури та захисті демократичних інституцій", - сказано в повідомленні.

Серед керівних принципів альянсу – можливість спільної відповіді та реагування на кібератаки, що створюють загрози для національної безпеки союзників. Альянс також передбачає можливість приєднання нових учасників серед країн, які поділяють спільні демократичні цінності й стратегічні пріоритети.

"Росія як країна-терорист використовує кіберпростір для реалізації загроз безпеці та стабільності демократичного світу. Альянс стане платформою, що дозволить посилити колективну кібербезпеку країн-учасниць та виробити дієві механізми протидії цим загрозам", – заявила секретар НКЦК Наталія Ткачук.

Читайте також: НАТО застосовуватиме всі сили і засоби для протидії кіберзагрозам з боку РФ, - Рютте

Автор: 

Молдова (2105) Румунія (1215) РНБО (2321) кібербезпека (1178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий ідіотський проект НКЦК! Женіть з посади ту Ткачук, це вже анекдот якийсь! Які компетенції в кібербезпеці мають Румунія та Молдова? Навіщо нам проблеми ще цих двох аутсайдерів якщо ми зі своїми проблемами в кіберпросторі не можемо справитись? Заберіть ідіотів з влади!
показати весь коментар
02.08.2025 00:03 Відповісти
Не забудьте чергову формулу миру під Альянс, і саміт з фото небритого у флісці.
показати весь коментар
02.08.2025 00:14 Відповісти
Ага, колцентри організують. )
показати весь коментар
02.08.2025 00:26 Відповісти
 
 