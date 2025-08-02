Трамп об угрозах Медведева: "Когда речь идет о ядерном оружии, мы должны быть готовы и мы полностью готовы"
Президент США Дональд Трамп заявил, что когда речь идет о ядерных угрозах, США "должны быть готовы".
Об этом он сказал, общаясь с журналистами, сообщают СІаѕһReport и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, журналисты спросили у главы Белого дома о сообщении, в котором он написал, что распорядился вывести на позиции две атомные подводные лодки.
"Мы были вынуждены это сделать. Нам просто нужно быть осторожными... Прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно. Поэтому мне нужно быть осторожным. И я делаю это исходя из интересов безопасности нашего народа. Прозвучала угроза со стороны бывшего президента России",- сказал Трамп.
Он добавил, что когда речь идет о ядерном оружии, то США "должны быть готовы".
"Медведев говорил о ядерном оружии - когда речь идет о ядерном, мы должны быть готовы и мы полностью готовы", - сказал президент США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.
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На нього б ніхто уваги б не звертав, там довбоящерів типу симонян, соловйова вистачає. Але цей клоун ніби як - заступник голови Ради Безпеки. Ну так стежити за «базаром» потрібно
на дурний кацапський базар про ядерні причиндали він вивів на стартові позиції ударні АПл.
фактор погроз ЯО зі сторони рашки має бути усунутий з політики.
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А іншого місця, яке дозволяло б до мінімуму зменшити час польоту ядерних балістичних ракет до головних цілей на пітьмі - немає.
Краще б США кілька десятків Томагавків з ЯЗ розмістили б де небудь у Польщі чи Румунії. А може і між ними, десь в районі Карпат.
Зовсім скрився, з головов
Ми пливемо у човні
Гвинтом шкрябаєм по дні
Ми пливемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні
Ми живемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні..." (с)
А хто сказав, що ці човни зараз там??? тампон міг їх вивести у себе в голові.