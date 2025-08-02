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Новости Угрозы Медведева
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Трамп об угрозах Медведева: "Когда речь идет о ядерном оружии, мы должны быть готовы и мы полностью готовы"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что когда речь идет о ядерных угрозах, США "должны быть готовы".

Об этом он сказал, общаясь с журналистами, сообщают СІаѕһReport и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, журналисты спросили у главы Белого дома о сообщении, в котором он написал, что распорядился вывести на позиции две атомные подводные лодки.

"Мы были вынуждены это сделать. Нам просто нужно быть осторожными... Прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно. Поэтому мне нужно быть осторожным. И я делаю это исходя из интересов безопасности нашего народа. Прозвучала угроза со стороны бывшего президента России",- сказал Трамп.

Он добавил, что когда речь идет о ядерном оружии, то США "должны быть готовы".

"Медведев говорил о ядерном оружии - когда речь идет о ядерном, мы должны быть готовы и мы полностью готовы", - сказал президент США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

Читайте также: США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

Автор: 

США (27618) ядерное оружие (1383) Трамп Дональд (6090)


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Топ комментарии
+15
Давай спочатку Томагавками по мацкві: ти даєш томагавки, ми їбошимо по мацкві.
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02.08.2025 01:21 Ответить
+15
Трамп все вірно зробив!

на дурний кацапський базар про ядерні причиндали він вивів на стартові позиції ударні АПл.

фактор погроз ЯО зі сторони рашки має бути усунутий з політики.

.
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02.08.2025 01:36 Ответить
+13
Я уявляю як відреагує синій покемон з будуна, там я вже боюся навіть уявити собі рівень виверження пердака!
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02.08.2025 01:20 Ответить
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Я уявляю як відреагує синій покемон з будуна, там я вже боюся навіть уявити собі рівень виверження пердака!
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02.08.2025 01:20 Ответить
там вийде з іншого боку, і не один раз...
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02.08.2025 01:31 Ответить
З відки би воно не вилазило, але цей мудень міркує рівно як і любий синяк в кацапіі, а ше і скажені бабулі мріють про нанесеня удару по сша, бо діти стали каліками, племяники забаранилися в Україні, а є ше внуки і бабця хоче шоб вони жили, але для цього тра жахнути по сша, % вижити внукам після такого квеста я думаю буде 0.0%, хай подякують бабулі на тому березі після смерті якшо шо!
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02.08.2025 01:49 Ответить
Відчуваю, що алкаш пістюлей фігурних отримає за свій базар від своїх же
На нього б ніхто уваги б не звертав, там довбоящерів типу симонян, соловйова вистачає. Але цей клоун ніби як - заступник голови Ради Безпеки. Ну так стежити за «базаром» потрібно
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02.08.2025 03:46 Ответить
Давай спочатку Томагавками по мацкві: ти даєш томагавки, ми їбошимо по мацкві.
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02.08.2025 01:21 Ответить
Ну як же ж так не володіти мовою… Не володіти ситуацією. Що значить «колишній президент»? Медвєдєв зараз в уряді, займає відповідальну посаду. Трамп видає свій страх і почав оправдовуватись. Як можна було обирати боягуза у президенти- не ясно.
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02.08.2025 01:24 Ответить
Трамп все вірно зробив!

на дурний кацапський базар про ядерні причиндали він вивів на стартові позиції ударні АПл.

фактор погроз ЯО зі сторони рашки має бути усунутий з політики.

.
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02.08.2025 01:36 Ответить
А ми, що вибрали у 2019р.
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02.08.2025 07:55 Ответить
Навіщо бізнесмену війна? Просто достатньо надати Україні одну Ohio в оренду на 5 хвилин і «качай бейбі, качай», тепер в Сибіру.
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02.08.2025 01:40 Ответить
Північно-льодовитий океан замілкий, щоби там сховалась американська АПЛ. І не стала б сама мішенню для потенційного супротивника.
А іншого місця, яке дозволяло б до мінімуму зменшити час польоту ядерних балістичних ракет до головних цілей на пітьмі - немає.
Краще б США кілька десятків Томагавків з ЯЗ розмістили б де небудь у Польщі чи Румунії. А може і між ними, десь в районі Карпат.
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02.08.2025 01:42 Ответить
Північно-льодовитий океан замілкий
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02.08.2025 02:17 Ответить
Це жарт?
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02.08.2025 02:30 Ответить
Максимальна глибина трохи більша за 5 км, середня за1 км.
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02.08.2025 08:19 Ответить
Глибини Баренцоаого моря - 200-300 метрів, максимум-400 на півночі.
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02.08.2025 09:08 Ответить
Мова йшла про Північно-льдовитий океан.
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02.08.2025 09:18 Ответить
медвед допіз*вся. Уявляю, якими кірпічами вони зараз серуть. Разом з симоньян і соловйовим вони стирали європу і вашингтон з обличчя землі 1000 раз, і всі це ковтали. І ось, їх слоняра трамп раптом відреагував....
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02.08.2025 01:48 Ответить
Врни вже розмістили в Англії. Та і з Гренлнії не далеко і з Середземного моря теж і навіть з Індійського океану. Подивись на глобус, а не розтягнуту карту. Раша не така велика як на карті. Перетягни рашу на екватор і побачиш https://thetruesize.com/
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02.08.2025 01:56 Ответить
"we all live in a yellow submarine..."
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02.08.2025 04:02 Ответить
"... Жовтий човен під водов
Зовсім скрився, з головов
Ми пливемо у човні
Гвинтом шкрябаєм по дні

Ми пливемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні
Ми живемо в жовтому човні, жовтому човні, жовтому човні..." (с)
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02.08.2025 06:26 Ответить
Леслі Нільсен зображав Трампа в кіно до того, як це стало мейнстрімом.
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02.08.2025 07:27 Ответить
?????
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02.08.2025 07:56 Ответить
Зокрема, журналісти запитали у глави Білого дому про допис, у якому він написав, що розпорядився вивести на позиції два атомні підводні човни.

А хто сказав, що ці човни зараз там??? тампон міг їх вивести у себе в голові.
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02.08.2025 08:01 Ответить
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02.08.2025 08:43 Ответить
Раніше Макрон попустив попу вутіна,тепер Трамп дав по носі,що нечисть кацапська на те???
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02.08.2025 11:51 Ответить
 
 