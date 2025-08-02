Трамп про погрози Медведєва: "Коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готові й ми повністю готові"

Президент США Дональд Трамп заявив, що коли йдеться про ядерні погрози, США "повинні бути готові".

Про це він сказав, спілкуючись із журналістами, повідомляють СlashReport та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналісти запитали у глави Білого дому про допис, у якому він написав, що розпорядився вивести на позиції два атомні підводні човни.

"Ми були змушені це зробити. Нам просто потрібно бути обережними... Прозвучала погроза, і ми подумали, що це некоректно. Тому мені потрібно бути обережним. І я роблю це виходячи з інтересів безпеки нашого народу. Прозвучала погроза з боку колишнього президента Росії",- сказав Трамп.

Він додав, що коли йдеться про ядерну зброю, то США "мають бути готові".

"Медведєв говорив про ядерну зброю - коли йдеться про ядерну, ми маємо бути готові й ми повністю готові", - сказав президент США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.

Читайте також: США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп