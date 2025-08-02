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Новини Погрози Медведєва
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Трамп про погрози Медведєва: "Коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готові й ми повністю готові"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що коли йдеться про ядерні погрози, США "повинні бути готові".

Про це він сказав, спілкуючись із журналістами, повідомляють СlashReport та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналісти запитали у глави Білого дому про допис, у якому він написав, що розпорядився вивести на позиції два атомні підводні човни.

"Ми були змушені це зробити. Нам просто потрібно бути обережними... Прозвучала погроза, і ми подумали, що це некоректно. Тому мені потрібно бути обережним. І я роблю це виходячи з інтересів безпеки нашого народу. Прозвучала погроза з боку колишнього президента Росії",- сказав Трамп.

Він додав, що коли йдеться про ядерну зброю, то США "мають бути готові".

"Медведєв говорив про ядерну зброю - коли йдеться про ядерну, ми маємо бути готові й ми повністю готові", - сказав президент США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.

Читайте також: США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп

Автор: 

США (23942) ядерна зброя (1203) Трамп Дональд (6589)


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Топ коментарі
+8
Трамп все вірно зробив!

на дурний кацапський базар про ядерні причиндали він вивів на стартові позиції ударні АПл.

фактор погроз ЯО зі сторони рашки має бути усунутий з політики.

.
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02.08.2025 01:36 Відповісти
+7
Я уявляю як відреагує синій покемон з будуна, там я вже боюся навіть уявити собі рівень виверження пердака!
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02.08.2025 01:20 Відповісти
+6
Давай спочатку Томагавками по мацкві: ти даєш томагавки, ми їбошимо по мацкві.
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02.08.2025 01:21 Відповісти
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Я уявляю як відреагує синій покемон з будуна, там я вже боюся навіть уявити собі рівень виверження пердака!
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02.08.2025 01:20 Відповісти
там вийде з іншого боку, і не один раз...
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02.08.2025 01:31 Відповісти
З відки би воно не вилазило, але цей мудень міркує рівно як і любий синяк в кацапіі, а ше і скажені бабулі мріють про нанесеня удару по сша, бо діти стали каліками, племяники забаранилися в Україні, а є ше внуки і бабця хоче шоб вони жили, але для цього тра жахнути по сша, % вижити внукам після такого квеста я думаю буде 0.0%, хай подякують бабулі на тому березі після смерті якшо шо!
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02.08.2025 01:49 Відповісти
Давай спочатку Томагавками по мацкві: ти даєш томагавки, ми їбошимо по мацкві.
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02.08.2025 01:21 Відповісти
Ну як же ж так не володіти мовою… Не володіти ситуацією. Що значить «колишній президент»? Медвєдєв зараз в уряді, займає відповідальну посаду. Трамп видає свій страх і почав оправдовуватись. Як можна було обирати боягуза у президенти- не ясно.
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02.08.2025 01:24 Відповісти
Трамп все вірно зробив!

на дурний кацапський базар про ядерні причиндали він вивів на стартові позиції ударні АПл.

фактор погроз ЯО зі сторони рашки має бути усунутий з політики.

.
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02.08.2025 01:36 Відповісти
Навіщо бізнесмену війна? Просто достатньо надати Україні одну Ohio в оренду на 5 хвилин і «качай бейбі, качай», тепер в Сибіру.
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02.08.2025 01:40 Відповісти
Північно-льодовитий океан замілкий, щоби там сховалась американська АПЛ. І не стала б сама мішенню для потенційного супротивника.
А іншого місця, яке дозволяло б до мінімуму зменшити час польоту ядерних балістичних ракет до головних цілей на пітьмі - немає.
Краще б США кілька десятків Томагавків з ЯЗ розмістили б де небудь у Польщі чи Румунії. А може і між ними, десь в районі Карпат.
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02.08.2025 01:42 Відповісти
Північно-льодовитий океан замілкий
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02.08.2025 02:17 Відповісти
Це жарт?
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02.08.2025 02:30 Відповісти
медвед допіз*вся. Уявляю, якими кірпічами вони зараз серуть. Разом з симоньян і соловйовим вони стирали європу і вашингтон з обличчя землі 1000 раз, і всі це ковтали. І ось, їх слоняра трамп раптом відреагував....
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02.08.2025 01:48 Відповісти
Врни вже розмістили в Англії. Та і з Гренлнії не далеко і з Середземного моря теж і навіть з Індійського океану. Подивись на глобус, а не розтягнуту карту. Раша не така велика як на карті. Перетягни рашу на екватор і побачиш https://thetruesize.com/
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02.08.2025 01:56 Відповісти
 
 