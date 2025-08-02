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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте 172 боестолкновения. Почти треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников на 11 направлениях. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Белогорье Запорожской области; Херсон, Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь атак российских захватчиков. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы, совершил 445 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Карты боевых действий на утро 2 августа

За прошедшие сутки враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Красного Первого и Каменки.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Северском направлении враг шесть раз шел на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Делиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Проминь, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку на позиции наших защитников.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

Карты боевых действий на утро 2 августа

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1010 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 БпЛА и 130 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 48 раз атаковал на Покровском направлении, ликвидировано 112 оккупантов, - Генштаб

Автор: 

война (1425) Генштаб ВС (6729) боевые действия (4620) ВСУ (6809) война в Украине (5466)


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Ну так....
А пригадуєте як замість оборонних споруд влада Зеленського троянди в Покровське висаджувала, щось там клала, ремонтувала.
І всі мовчали
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02.08.2025 08:57 Ответить
 
 