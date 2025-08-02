Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 055 210 человек (+1010 за сутки), 11 068 танков, 30 982 артсистемы, 23 069 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 055 210 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1055210 (+1010) человек
танков - 11068 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23069 (+1) ед
артиллерийских систем - 30982 (+38) ед
РСЗО - 1452 (+1) ед
средства ПВО - 1203 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49196 (+139)
крылатые ракеты - 3551 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 57024 (+130)
специальная техника - 3935 (+0)
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А тим часом орки сунуть... щодня потрохи території окупують, за вчора "Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки", - інформують аналітики DeepState
Звісно Трамп оперує тими цифрами що йому надають тим неменш його вчорашня заява
"З початку 2025 року росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили близько 8 тисяч"
1:14 за теріторії які скоро повернуться бо по населенню 1:3,5 - так що тільки жаби будуть квакать на болотах
Арта на порозі чергової тисячі
Загалом оце й все
Хіба що захід нарещті побачив, що за образом лютого ведмедя
ховається алкомедвєд
"До другої половини 2025 року танки в «задовільному стані», придатні для більш-менш швидкого відновлення, вичерпаються. Залишаться одиниці, які потребуватимуть фактичного відновлення з нуля, тобто відповідних фінансових та часових витрат."
Це люди дали прогноз більше півроку тому. Як бачимо, прогноз виявився напрочуд точним - танки на базах вичерпались, а ЗСУ потрощило практично всі танки у військах. Настала "друга половина 2025 року" і кількість танків в кацапів впала до гомеопатичних величин. Раз на 2-3 тижні трапляються поодинокі механізовані атаки в складі 3-4-таків і п'ятка ББМ - але це вже зовсім останні "концентрації" бронетехніки... Порівнювати з "жирним" 2022 роком, коли тільки-но прийшли свіжовідновлені тисячі Т-72 з баз зберігання і в деякі дні (03.10.2022) ЗСУ намолочували по 44 танки - вже якось не теє.
Вже з листопада 22-го і по жовтень 23-го пішли бази і стягування танків з сибіру і далекого сходу
В жовтні поперли 11.10.2023 - 34, 12.10 - 42, 20.10 - 55 і 120 ББМ, загалом за жовтень 23-го 521 танк, найбільші втрати за місяць, той же березень 22-го 427 попереду ще був травень 24-го 428 танків.
Загалом осінь 23 - весна 24 орки втратили 3 281 танк, це приблизно стільки ж як на момент вторгнення і вже влітку з танками почались трабли. Не дивлячись на те, що за цей же період згоріло 6 334 ББМ, вони в більш-менш товарній кількості протримались до цього літа, правда інкасатори на болотах пересіли на буханки, ну то таке. Незавидна доля БМД їх ще на початку війни цигани на цветмет розтягли.