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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 055 210 осіб (+1010 за добу), 11 068 танків, 30 982 артсистеми, 23 069 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 055 210 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно становлять:\

особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб 

танків – 11068 (+0) од

бойових броньованих машин – 23069 (+1) од

артилерійських систем – 30982 (+38) од

РСЗВ – 1452 (+1) од

засоби ППО – 1203 (+0) од

літаків  – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139)

крилаті ракети – 3551 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє бійців 63-ї ОМБР ліквідували окупанта, який самотужки вирішив штурмувати українські позиції. ВIДЕО

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18341) Генштаб ЗС (7033) ліквідація (4289) знищення (7903)


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знову показують мізер знищеної ворожої броні, арти, і автотехніки не так вже й багато...
А тим часом орки сунуть... щодня потрохи території окупують, за вчора "Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки", - інформують аналітики DeepState
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02.08.2025 07:42 Відповісти
Потрохи це 30-35 метрів за добу, поклавши 1,6-1,8 км чумардосами.
Звісно Трамп оперує тими цифрами що йому надають тим неменш його вчорашня заява
"З початку 2025 року росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили близько 8 тисяч"
1:14 за теріторії які скоро повернуться бо по населенню 1:3,5 - так що тільки жаби будуть квакать на болотах
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02.08.2025 08:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.08.2025 07:53 Відповісти
Лгістика чергова тисяча
Арта на порозі чергової тисячі
Загалом оце й все
Хіба що захід нарещті побачив, що за образом лютого ведмедя
ховається алкомедвєд
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02.08.2025 08:00 Відповісти
Бронетехніка усьо, чи не має чим заправляти? Чьйорт побьері.🤣
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02.08.2025 08:07 Відповісти
Чь йор т по бь е ри
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02.08.2025 08:11 Відповісти
https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025

"До другої половини 2025 року танки в «задовільному стані», придатні для більш-менш швидкого відновлення, вичерпаються. Залишаться одиниці, які потребуватимуть фактичного відновлення з нуля, тобто відповідних фінансових та часових витрат."

Це люди дали прогноз більше півроку тому. Як бачимо, прогноз виявився напрочуд точним - танки на базах вичерпались, а ЗСУ потрощило практично всі танки у військах. Настала "друга половина 2025 року" і кількість танків в кацапів впала до гомеопатичних величин. Раз на 2-3 тижні трапляються поодинокі механізовані атаки в складі 3-4-таків і п'ятка ББМ - але це вже зовсім останні "концентрації" бронетехніки... Порівнювати з "жирним" 2022 роком, коли тільки-но прийшли свіжовідновлені тисячі Т-72 з баз зберігання і в деякі дні (03.10.2022) ЗСУ намолочували по 44 танки - вже якось не теє.
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02.08.2025 09:24 Відповісти
 
 