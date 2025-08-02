Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 055 210 осіб (+1010 за добу), 11 068 танків, 30 982 артсистеми, 23 069 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 055 210 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно становлять:\
особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб
танків – 11068 (+0) од
бойових броньованих машин – 23069 (+1) од
артилерійських систем – 30982 (+38) од
РСЗВ – 1452 (+1) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139)
крилаті ракети – 3551 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
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А тим часом орки сунуть... щодня потрохи території окупують, за вчора "Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки", - інформують аналітики DeepState
Звісно Трамп оперує тими цифрами що йому надають тим неменш його вчорашня заява
"З початку 2025 року росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили близько 8 тисяч"
1:14 за теріторії які скоро повернуться бо по населенню 1:3,5 - так що тільки жаби будуть квакать на болотах
Арта на порозі чергової тисячі
Загалом оце й все
Хіба що захід нарещті побачив, що за образом лютого ведмедя
ховається алкомедвєд
"До другої половини 2025 року танки в «задовільному стані», придатні для більш-менш швидкого відновлення, вичерпаються. Залишаться одиниці, які потребуватимуть фактичного відновлення з нуля, тобто відповідних фінансових та часових витрат."
Це люди дали прогноз більше півроку тому. Як бачимо, прогноз виявився напрочуд точним - танки на базах вичерпались, а ЗСУ потрощило практично всі танки у військах. Настала "друга половина 2025 року" і кількість танків в кацапів впала до гомеопатичних величин. Раз на 2-3 тижні трапляються поодинокі механізовані атаки в складі 3-4-таків і п'ятка ББМ - але це вже зовсім останні "концентрації" бронетехніки... Порівнювати з "жирним" 2022 роком, коли тільки-но прийшли свіжовідновлені тисячі Т-72 з баз зберігання і в деякі дні (03.10.2022) ЗСУ намолочували по 44 танки - вже якось не теє.