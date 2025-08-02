Минобороны перераспределило средства на нужды украинской армии: 8 млрд грн направят на насущные нужды ВСУ, 1 млрд грн — на антидроновую защиту.

Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Минобороны утвердило решение о перераспределении средств на нужды украинской армии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 8 млрд грн направят на неотложные нужды воинских частей ВСУ, привлеченных к проекту "Линия дронов", и усиление беспилотных систем во вновь сформированных подразделениях.

"Это позволит обеспечить безотлагательное финансирование насущных потребностей таких подразделений как "Птицы Мадьяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес". Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысяч вражеских целей", - пояснил министр.

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1 млрд грн направят на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

"Отдельно над вопросом финансирования проекта "Линия дронов" работаем с партнерами. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковских гарантий по контрактам на сумму 837 млн евро.

Наша цель - еще больше дронов и больше современного оружия для наших защитников", - резюмирует он.