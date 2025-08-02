РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8702 посетителя онлайн
Новости
186 5

Минобороны перераспределило средства на нужды украинской армии: 8 млрд грн направят на насущные нужды ВСУ, 1 млрд грн — на антидроновую защиту.

шмигаль

Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Минобороны утвердило решение о перераспределении средств на нужды украинской армии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 8 млрд грн направят на неотложные нужды воинских частей ВСУ, привлеченных к проекту "Линия дронов", и усиление беспилотных систем во вновь сформированных подразделениях.

"Это позволит обеспечить безотлагательное финансирование насущных потребностей таких подразделений как "Птицы Мадьяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес". Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысяч вражеских целей", - пояснил министр.

Также читайте: Рада 31 июля рассмотрит изменения в госбюджет по увеличению финансирования ВСУ, - Стефанчук

1 млрд грн направят на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

"Отдельно над вопросом финансирования проекта "Линия дронов" работаем с партнерами. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковских гарантий по контрактам на сумму 837 млн евро.

Наша цель - еще больше дронов и больше современного оружия для наших защитников", - резюмирует он.

Автор: 

Минобороны (9518) финансирование (1826) ВСУ (6809) Шмыгаль Денис (2796) Ставка (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не перепутай! - кутузов - кармани
показать весь комментарий
02.08.2025 11:42 Ответить
Таке вже було,виділяли кошти на захист енергетики.Дроновий захист-в карман.
показать весь комментарий
02.08.2025 11:59 Ответить
Це називається простими словами: новий міністр, нові ''потреби фронту'', вірніше нові фірми які будуть освоювати кошти, свої фірми...
показать весь комментарий
02.08.2025 11:58 Ответить
У фірм тільки назви зміняться
показать весь комментарий
02.08.2025 12:00 Ответить
Мародеры зелёные.
показать весь комментарий
02.08.2025 11:59 Ответить
 
 