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Міноборони перерозподілило кошти на потреби українського війська: 8 млрд грн спрямують на нагальні потреби ЗСУ, 1 млрд грн - на антидроновий захист

шмигаль

На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту "Лінія дронів", та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

"Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс". Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисяч ворожих цілей", - пояснив міністр.

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1 млрд грн спрямують на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

"Окремо над питанням фінансування проєкту "Лінія дронів" працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний "Ощадбанк" уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро.

Наша мета — ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників", - резюмує він.

Автор: 

Міноборони (7603) фінансування (3213) ЗСУ (7804) Шмигаль Денис (4751) Ставка (148)


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Не перепутай! - кутузов - кармани
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02.08.2025 11:42 Відповісти
Таке вже було,виділяли кошти на захист енергетики.Дроновий захист-в карман.
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02.08.2025 11:59 Відповісти
Це називається простими словами: новий міністр, нові ''потреби фронту'', вірніше нові фірми які будуть освоювати кошти, свої фірми...
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02.08.2025 11:58 Відповісти
У фірм тільки назви зміняться
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02.08.2025 12:00 Відповісти
Мародеры зелёные.
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02.08.2025 11:59 Відповісти
Запускай програму протидронових дирижаблів із натягнутими сітками. Може дешевше обійдеться.
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02.08.2025 12:19 Відповісти
 
 