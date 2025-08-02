Вернули 19-летнюю девушку, которая 11 лет провела в оккупации: она дистанционно закончила школу и поступила в украинский вуз

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии. Несмотря на все ограничения, девушка дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинский ВУЗ.

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"Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки домой", - добавил Ермак.