Вернули 19-летнюю девушку, которая 11 лет провела в оккупации: она дистанционно закончила школу и поступила в украинский вуз
В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии. Несмотря на все ограничения, девушка дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинский ВУЗ.
"Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки домой", - добавил Ермак.
Топ комментарии
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий02.08.2025 15:42 Ответить Ссылка
+5 Марина #594701
показать весь комментарий02.08.2025 15:39 Ответить Ссылка
+1 Максим Ленковский
показать весь комментарий02.08.2025 15:48 Ответить Ссылка
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поступить ЗВО и фсб ей не мешало.... Так с помощью зеленых и просачиваются агенты кремля.
https://censor.net/ru/news/3548577/