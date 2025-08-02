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Новости Возвращение детей из оккупации
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Вернули 19-летнюю девушку, которая 11 лет провела в оккупации: она дистанционно закончила школу и поступила в украинский вуз

Еще 6 детей удалось вернуть с оккупированных территорий

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии. Несмотря на все ограничения, девушка дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинский ВУЗ.

Также читайте: Двух подростков и 8-летнюю девочку вернули из ВОТ и территории РФ. ФОТОрепортаж

"Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки домой", - добавил Ермак.

Автор: 

дети (6653) оккупация (10240) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+7
Українська дівчинка, не сприйняла зкацаплених серіалів від міндіча-шурми-шиферів, про СКОТІВ та Говнобородька, з ********** приблуд95!!
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02.08.2025 15:42 Ответить
+5
Така свідома з 8 років..респект дівчині)
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02.08.2025 15:39 Ответить
+1
Не пойму, как там в оккупации можно окончить школу, и еще поступить
поступить ЗВО и фсб ей не мешало.... Так с помощью зеленых и просачиваются агенты кремля.
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02.08.2025 15:48 Ответить
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Така свідома з 8 років..респект дівчині)
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02.08.2025 15:39 Ответить
Українська дівчинка, не сприйняла зкацаплених серіалів від міндіча-шурми-шиферів, про СКОТІВ та Говнобородька, з ********** приблуд95!!
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02.08.2025 15:42 Ответить
Не пойму, как там в оккупации можно окончить школу, и еще поступить
поступить ЗВО и фсб ей не мешало.... Так с помощью зеленых и просачиваются агенты кремля.
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02.08.2025 15:48 Ответить
Головне, українську вивчити.
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02.08.2025 15:53 Ответить
і таке може бути ,тим більше шо патронує дЄрмак таку справу ...але хочеться вірити ,шо ця дитина зробить з часом правильні висновкі і не буде завдавати шкоди своєї держави , і таке буває ...
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02.08.2025 15:58 Ответить
Уже была похожая история, там немного подробнее про жизнь в оккупации

https://censor.net/ru/news/3548577/
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02.08.2025 16:24 Ответить
і навпаки. 22-річні принципово калякают па-руцки
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02.08.2025 16:19 Ответить
дівчинка герой, умнічка
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02.08.2025 16:57 Ответить
 
 