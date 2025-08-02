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Новини Повернення дітей з окупації
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Повернуто 19-річну дівчину, яка 11 років провела в окупації: вона дистанційно закінчила школу та вступила до українського ЗВО

Ще 6 дітей вдалося повернути з окупованих територій

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вона свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології. Попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.

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"Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому", - додав Єрмак.

Автор: 

діти (5232) окупація (6797) війна в Україні (5504)


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Така свідома з 8 років..респект дівчині)
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02.08.2025 15:39 Відповісти
Українська дівчинка, не сприйняла зкацаплених серіалів від міндіча-шурми-шиферів, про СКОТІВ та Говнобородька, з ********** приблуд95!!
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02.08.2025 15:42 Відповісти
Не пойму, как там в оккупации можно окончить школу, и еще поступить
поступить ЗВО и фсб ей не мешало.... Так с помощью зеленых и просачиваются агенты кремля.
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02.08.2025 15:48 Відповісти
Головне, українську вивчити.
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02.08.2025 15:53 Відповісти
і таке може бути ,тим більше шо патронує дЄрмак таку справу ...але хочеться вірити ,шо ця дитина зробить з часом правильні висновкі і не буде завдавати шкоди своєї держави , і таке буває ...
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02.08.2025 15:58 Відповісти
Уже была похожая история, там немного подробнее про жизнь в оккупации

https://censor.net/ru/news/3548577/
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02.08.2025 16:24 Відповісти
і навпаки. 22-річні принципово калякают па-руцки
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02.08.2025 16:19 Відповісти
 
 