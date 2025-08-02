Повернуто 19-річну дівчину, яка 11 років провела в окупації: вона дистанційно закінчила школу та вступила до українського ЗВО

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вона свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології. Попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.

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"Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому", - додав Єрмак.