Повернуто 19-річну дівчину, яка 11 років провела в окупації: вона дистанційно закінчила школу та вступила до українського ЗВО
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вона свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології. Попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.
"Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому", - додав Єрмак.
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поступить ЗВО и фсб ей не мешало.... Так с помощью зеленых и просачиваются агенты кремля.
https://censor.net/ru/news/3548577/