Штраф за неявку в ТЦК можно будет оплатить онлайн в "Резерв+": Минобороны запускает бета-тестирование функции

В начале августа 2025 года сервис уплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширится, в нем появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - призывают в Минобороны.

Чтобы присоединиться к тестированию, заполните форму по этой ссылке.

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Также отмечается, что ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года. Этот сервис позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.