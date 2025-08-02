Штраф за неявку в ТЦК можно будет оплатить онлайн в "Резерв+": Минобороны запускает бета-тестирование функции
В начале августа 2025 года сервис уплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширится, в нем появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Как отмечается, для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.
"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - призывают в Минобороны.
Чтобы присоединиться к тестированию, заполните форму по этой ссылке.
Также отмечается, что ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года. Этот сервис позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.
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Один є колишній офіцер поліції із Запоріжжя,з вищою освітою,став блогером по цій темі і не лише по цій темі.
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"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повыстці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати