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Штраф за неявку в ТЦК можно будет оплатить онлайн в "Резерв+": Минобороны запускает бета-тестирование функции

В Резерв+ начали бета-тестирование электронных направлений на ВЛК

В начале августа 2025 года сервис уплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширится, в нем появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - призывают в Минобороны.

Чтобы присоединиться к тестированию, заполните форму по этой ссылке.

Также читайте: В Резерв+ теперь можно оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных

Также отмечается, что ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года. Этот сервис позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

Автор: 

Минобороны (9518) штраф (1297) Резерв+ (75)


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А нормально організувати призов і забезпечити бійця всім необхідним Міноборони не бажає.
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02.08.2025 16:47 Ответить
Zе з дЕрьмаком та Слугами ***** не бажають.
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02.08.2025 16:48 Ответить
На Ютубі безліч роликів,як пересувались без онлайн-вказівок і успішно.
Один є колишній офіцер поліції із Запоріжжя,з вищою освітою,став блогером по цій темі і не лише по цій темі.
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02.08.2025 16:48 Ответить
Слимаки, штраф виписуєтся щотиждня. По понеділкам та вівторкам.
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02.08.2025 16:49 Ответить
І в тебе вистачає пенсії заплатити? Ну то добре. Картопля вже на порі, іди допомагай викопувати. Нічого тут коменти строчити.
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02.08.2025 16:57 Ответить
У вівторок веліком в райцентр мотнешся, відмітишся.
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02.08.2025 16:59 Ответить
"Якщо ви з будь-якоі причини не прибули за повісткою, то зможете ... сплатити штаф ...".
Біс попутав, як Сибігу?
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02.08.2025 16:56 Ответить
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02.08.2025 16:56 Ответить
А якщо людина не укладала ніяких угод з ТЦК, то якось дивно, що вона їм щось винна, особливо штрафи. Штраф це ж про гроші? Але я в ТЦК позику, наприклад не брав, чи кредіт.
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02.08.2025 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=psPM2PMaIJI ГОП-СТОП, МИ ПІДІЙШЛИ ІЗ ТЦК - КНН (Official Visualizer)
Гоп-стоп, піймали подлого лоха
Хуцпафон вам клована всучив
Стало тільки лучше
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02.08.2025 17:01 Ответить
Так це ж вже було...
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02.08.2025 17:03 Ответить
То було штраф за неоновлення даних. А це за те що не пришов по повєсткє
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02.08.2025 17:08 Ответить
Готовь чумаданв для бабла, народ ща как ломанётся штрафы платить, куды там...
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02.08.2025 17:06 Ответить
Мочи їх вава! До останнього зебіла!
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02.08.2025 17:13 Ответить
Коли вже ачівкі (як коти в монобанку) з'являться в "Резерв+", наприклад:
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повыстці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати
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02.08.2025 17:14 Ответить
 
 