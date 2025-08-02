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Штраф за неявку в ТЦК можна буде сплатити онлайн в "Резерв+": Міноборони запускає бета-тестування функції

У Резерв+ розпочали бета-тестування електронних направлень на ВЛК

На початку серпня 2025 року сервіс сплати штрафів в застосунку "Резерв+" розшириться, в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, для того, щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - закликають у Міноборони.

Щоб долучитись до тестування, заповніть форму за цим посиланням.

Також читайте: У Резерв+ тепер можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних

Також зазначається, що раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Автор: 

Міноборони (7603) штраф (1907) Резерв+ (86)


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Топ коментарі
+4
Zе з дЕрьмаком та Слугами ***** не бажають.
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02.08.2025 16:48 Відповісти
+3
А нормально організувати призов і забезпечити бійця всім необхідним Міноборони не бажає.
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02.08.2025 16:47 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=psPM2PMaIJI ГОП-СТОП, МИ ПІДІЙШЛИ ІЗ ТЦК - КНН (Official Visualizer)
Гоп-стоп, піймали подлого лоха
Хуцпафон вам клована всучив
Стало тільки лучше
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02.08.2025 17:01 Відповісти
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А нормально організувати призов і забезпечити бійця всім необхідним Міноборони не бажає.
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02.08.2025 16:47 Відповісти
Zе з дЕрьмаком та Слугами ***** не бажають.
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02.08.2025 16:48 Відповісти
На Ютубі безліч роликів,як пересувались без онлайн-вказівок і успішно.
Один є колишній офіцер поліції із Запоріжжя,з вищою освітою,став блогером по цій темі і не лише по цій темі.
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02.08.2025 16:48 Відповісти
О, Запоріжжя. Це цікаво.
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02.08.2025 18:12 Відповісти
Слимаки, штраф виписуєтся щотиждня. По понеділкам та вівторкам.
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02.08.2025 16:49 Відповісти
І в тебе вистачає пенсії заплатити? Ну то добре. Картопля вже на порі, іди допомагай викопувати. Нічого тут коменти строчити.
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02.08.2025 16:57 Відповісти
Шо, позичить?
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02.08.2025 17:27 Відповісти
У вівторок веліком в райцентр мотнешся, відмітишся.
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02.08.2025 16:59 Відповісти
"Якщо ви з будь-якоі причини не прибули за повісткою, то зможете ... сплатити штаф ...".
Біс попутав, як Сибігу?
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02.08.2025 16:56 Відповісти
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02.08.2025 16:56 Відповісти
А якщо людина не укладала ніяких угод з ТЦК, то якось дивно, що вона їм щось винна, особливо штрафи. Штраф це ж про гроші? Але я в ТЦК позику, наприклад не брав, чи кредіт.
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02.08.2025 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=psPM2PMaIJI ГОП-СТОП, МИ ПІДІЙШЛИ ІЗ ТЦК - КНН (Official Visualizer)
Гоп-стоп, піймали подлого лоха
Хуцпафон вам клована всучив
Стало тільки лучше
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02.08.2025 17:01 Відповісти
Так це ж вже було...
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02.08.2025 17:03 Відповісти
То було штраф за неоновлення даних. А це за те що не пришов по повєсткє
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02.08.2025 17:08 Відповісти
А он воно що... Це вже новий спосіб заробити. Ну один фік сумнівна ідея.
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02.08.2025 17:37 Відповісти
Готовь чумаданв для бабла, народ ща как ломанётся штрафы платить, куды там...
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02.08.2025 17:06 Відповісти
Мочи їх вава! До останнього зебіла!
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02.08.2025 17:13 Відповісти
Коли вже ачівкі (як коти в монобанку) з'являться в "Резерв+", наприклад:
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повыстці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати
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02.08.2025 17:14 Відповісти
Скоро введуть, задонатив на ЗСУ мільйон гривень - місяць відстрочкм.
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02.08.2025 17:56 Відповісти
Заплатив, ой вам ще раз штраф бо бета тест а тепер штраф не бета тест то це вже мус
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02.08.2025 17:51 Відповісти
А ще штраф можна сплатити в найближчому бусіку ТЦК. Після сплати штрафа, автоматично нараховується невелика відсрочка. 1 година. Щоб встигнути зникнути за горизонтом.
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02.08.2025 18:08 Відповісти
А мені по... грошей не маю.
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02.08.2025 18:10 Відповісти
 
 