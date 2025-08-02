Штраф за неявку в ТЦК можна буде сплатити онлайн в "Резерв+": Міноборони запускає бета-тестування функції

На початку серпня 2025 року сервіс сплати штрафів в застосунку "Резерв+" розшириться, в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, для того, щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - закликають у Міноборони.

Щоб долучитись до тестування, заповніть форму за цим посиланням.

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Також зазначається, що раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.