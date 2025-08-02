Штраф за неявку в ТЦК можна буде сплатити онлайн в "Резерв+": Міноборони запускає бета-тестування функції
На початку серпня 2025 року сервіс сплати штрафів в застосунку "Резерв+" розшириться, в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Як зазначається, для того, щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.
"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - закликають у Міноборони.
Щоб долучитись до тестування, заповніть форму за цим посиланням.
Також зазначається, що раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.
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Один є колишній офіцер поліції із Запоріжжя,з вищою освітою,став блогером по цій темі і не лише по цій темі.
Біс попутав, як Сибігу?
Гоп-стоп, піймали подлого лоха
Хуцпафон вам клована всучив
Стало тільки лучше
"Знайомство" - уточнити дані в "Резерв+";
"Броньований" - 1 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Бронебійний" - 5 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Безсмертний" - 10 раз отримати відстрочку чи бронювання в період дії воєнноного стану;
"Ухилянт" - 1 раз не прийти по повістці;
"Верховний головнокомандувач" - 4 раза не прийти по повыстці;
"MOST WANTED" - 10 раз не прийти по повістці;
ну і тд і тп...
За кожну ачівку будуть давать очки, які потім можна буде поміняти на відстрочку від служби. Очки також можна було б отримати за донати