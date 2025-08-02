Вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: ранен 6-летний ребенок
В Богодуховском районе Харьковской области в результате атаки вражеского дрона на гражданское авто ранения получила 6-летняя девочка.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, сегодня, 2 августа, около 12:00 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района российский ударный FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по улице, и взорвался.
Отмечается, что в машине находились мужчина и двое его детей - 6-летняя дочь и 3-летний сын.
Девочка получила ранения. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное.
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