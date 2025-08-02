Ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині: поранено 6-річну дитину
У Богодухівському районі Харківської області внаслідок атаки ворожого дрона на цивільне авто поранень зазнала 6-річна дівчинка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні, 2 серпня, близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею та вибухнув.
Зазначається, що в машині перебували чоловік і двоє його дітей - 6-річна донька та 3-річний син.
Дівчинка дістала поранення. Стан здоров’я дитини задовільний.
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