РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8393 посетителя онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации
320 1

Еще одну группу детей в возрасте 4-17 лет вернули с временно оккупированных РФ территорий

группу детей вернули из оккупации

Еще одну группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.

"15-летняя девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и били, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав. Еще двое спасенных - 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения русской школы. 17-летний парень, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст", - рассказал он.

Также читайте: Возвращена 19-летняя девушка, которая 11 лет провела в оккупации: она дистанционно закончила школу и поступила в украинский вуз

Автор: 

дети (6653) оккупация (10240) возврат (248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воєнний злочинець прутень, переховується, аж на Валдаї, щоб ПАВУТИНОЮ не змогли його дістати! Усі фури там, заблоковані ФСБшниками, у радіусі 150-200 км!! Ось така вона, кувалда від пригожина??
показать весь комментарий
02.08.2025 19:39 Ответить
 
 