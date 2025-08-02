Еще одну группу детей в возрасте 4-17 лет вернули с временно оккупированных РФ территорий

Еще одну группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.

"15-летняя девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и били, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав. Еще двое спасенных - 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения русской школы. 17-летний парень, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст", - рассказал он.

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