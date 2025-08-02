Ще одну групу дітей віком 4-17 років повернули з тимчасово окупованих РФ територій
Ще одну групу українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Офісу Президента Андрія Єрмака.
"15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав. Ще двоє врятованих - 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи. 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік", - розповів він.
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