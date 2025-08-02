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Новини Повернення дітей з окупації
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Ще одну групу дітей віком 4-17 років повернули з тимчасово окупованих РФ територій

групу дітей повернули з окупації

Ще одну групу українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

"15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав. Ще двоє врятованих - 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи. 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік", - розповів він.

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Воєнний злочинець прутень, переховується, аж на Валдаї, щоб ПАВУТИНОЮ не змогли його дістати! Усі фури там, заблоковані ФСБшниками, у радіусі 150-200 км!! Ось така вона, кувалда від пригожина??
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02.08.2025 19:39 Відповісти
 
 