Ще одну групу дітей віком 4-17 років повернули з тимчасово окупованих РФ територій

Ще одну групу українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

"15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав. Ще двоє врятованих - 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи. 17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік", - розповів він.

Також читайте: Повернуто 19-річну дівчину, яка 11 років провела в окупації: вона дистанційно закінчила школу та вступила до українського ЗВО