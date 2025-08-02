Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 2 августа, российские захватчики запустили "шахеды" для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Донетчина: группы ударных БпЛА в районе Славянска и Новоселовки, - сообщалось в 19:17.
Харьковщина: БпЛА мимо Старого Салтова, - сообщалось в 19:20.
Обновление
Первые группы БПЛА на севере Сумской области, - сообщалось в 21:14.
Черниговщина: БПЛА мимо Холмы, Сосницы, - сообщалось в 21:42.
Сумщина: большинство БПЛА мимо Тернов двигаются на юг, - сообщалось в 22:06.
Конотоп несколько групп БпЛА по направлению города, - сообщалось в 22:11.
Полтавщина: БПЛА курсом на Гадяч, Камышню, Миргород - сообщалось в 23:00.
Харьковщина: несколько групп БПЛА курсом на Коломак, Слобожанское, – сообщалось в 23:29.
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Кажуть, була 11 Заповідь: "Не бійся!"
Без щнищення їх виробництва - толку не буде.
Вечером буде потужний відосик з маштабуванням,анонсами і плануванням
тому що шмигалі і єрмаки інкорпоровані у ротшильдівську мафію і виконують їхню глобалізацію. Вигнання українців з території це програмна політика ротшильдівського глобалізаційного клубу.