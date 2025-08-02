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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

враг атакует шахедами

Вечером субботы, 2 августа, российские захватчики запустили "шахеды" для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Донетчина: группы ударных БпЛА в районе Славянска и Новоселовки, - сообщалось в 19:17.

Харьковщина: БпЛА мимо Старого Салтова, - сообщалось в 19:20.

Читайте также: Враг атаковал Украину 45 БпЛА и 8 реактивными дронами: силы ПВО обезвредили 45 воздушных целей, - Воздушные силы

Обновление

Первые группы БПЛА на севере Сумской области, - сообщалось в 21:14.

Черниговщина: БПЛА мимо Холмы, Сосницы, - сообщалось в 21:42.

Сумщина: большинство БПЛА мимо Тернов двигаются на юг, - сообщалось в 22:06.

Конотоп несколько групп БпЛА по направлению города, - сообщалось в 22:11.

Полтавщина: БПЛА курсом на Гадяч, Камышню, Миргород - сообщалось в 23:00.

Харьковщина: несколько групп БПЛА курсом на Коломак, Слобожанское, – сообщалось в 23:29.

Автор: 

беспилотник (4055) атака (475) Воздушные силы (2567)


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Топ комментарии
+7
Зелелідор випустив Чернишова, Шурму, Шефіра, Міндича, і тому нам нема чим збивати шахеди
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02.08.2025 20:15 Ответить
+6
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02.08.2025 22:26 Ответить
+3
ну, от коли здохнуть тварі внутрішні, то тоді і Слава!!!
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02.08.2025 20:43 Ответить
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Відчуваю ми з шахедами тепер назавжди.
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02.08.2025 20:10 Ответить
Не сци, лягуха! Випливем!
Кажуть, була 11 Заповідь: "Не бійся!"
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02.08.2025 20:13 Ответить
Брехня. Не було.
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02.08.2025 21:48 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/115592/rosiya-buduye-hihantsku-imperiyu-droniv-skilky-kreml-vkladaye-u-vyrobnyctvo-defense-news/ Росія будує гігантську імперію дронів: до виробництва залучено 900 компаній, - Defense News

Без щнищення їх виробництва - толку не буде.
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02.08.2025 21:50 Ответить
та як же зєля знище цяцьки його власНика?
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02.08.2025 22:25 Ответить
Було б дивно без запуску.Тупо закидають шахедами,виробництво яких постійно нарощують.
Вечером буде потужний відосик з маштабуванням,анонсами і плануванням
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02.08.2025 20:11 Ответить
Зелелідор випустив Чернишова, Шурму, Шефіра, Міндича, і тому нам нема чим збивати шахеди
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02.08.2025 20:15 Ответить
Здохнете, тварі..Слава Україні!!
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02.08.2025 20:22 Ответить
ну, от коли здохнуть тварі внутрішні, то тоді і Слава!!!
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02.08.2025 20:43 Ответить
Зелупі боятися нема чого , він мандрує по світу , а те , що громадян кошмарят -йому нелегітимному тільки на руку.
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02.08.2025 21:46 Ответить
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02.08.2025 21:57 Ответить
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02.08.2025 22:26 Ответить
ЗЕмленський де ППО?
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02.08.2025 23:29 Ответить
Чому такі смішні цілі як Шахед роками тероризують народ, змушуючи до еміграції? youtube.com/watch?v=G4qyquI9n7s
тому що шмигалі і єрмаки інкорпоровані у ротшильдівську мафію і виконують їхню глобалізацію. Вигнання українців з території це програмна політика ротшильдівського глобалізаційного клубу.
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03.08.2025 00:09 Ответить
 
 