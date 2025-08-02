Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 2 августа, российские захватчики запустили "шахеды" для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Донетчина: группы ударных БпЛА в районе Славянска и Новоселовки, - сообщалось в 19:17.

Харьковщина: БпЛА мимо Старого Салтова, - сообщалось в 19:20.

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Обновление

Первые группы БПЛА на севере Сумской области, - сообщалось в 21:14.

Черниговщина: БПЛА мимо Холмы, Сосницы, - сообщалось в 21:42.

Сумщина: большинство БПЛА мимо Тернов двигаются на юг, - сообщалось в 22:06.

Конотоп несколько групп БпЛА по направлению города, - сообщалось в 22:11.

Полтавщина: БПЛА курсом на Гадяч, Камышню, Миргород - сообщалось в 23:00.

Харьковщина: несколько групп БПЛА курсом на Коломак, Слобожанское, – сообщалось в 23:29.