УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8898 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 453 9

Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

ворог аакує шахедами

Ввечері суботи, 2 серпня, російські загарбники запустили "шахеди" для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Донеччина: групи ударних БпЛА в районі Слов'янська та Новоселівки, - повідомлялося о 19:17.

Харківщина: БпЛА повз Старий Салтів, - повідомлялося о 19:20.

Оновлення 

Перші групи БПЛА  на півночі Сумщини, - повідомлялося о 21:14. 

Читайте також: Ворог атакував Україну 45 БпЛА та 8 реактивними дронами: сили ППО знешкодили 45 повітряних цілей, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4651) атака (440) Повітряні сили (2907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відчуваю ми з шахедами тепер назавжди.
показати весь коментар
02.08.2025 20:10 Відповісти
Не сци, лягуха! Випливем!
Кажуть, була 11 Заповідь: "Не бійся!"
показати весь коментар
02.08.2025 20:13 Відповісти
Брехня. Не було.
показати весь коментар
02.08.2025 21:48 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/115592/rosiya-buduye-hihantsku-imperiyu-droniv-skilky-kreml-vkladaye-u-vyrobnyctvo-defense-news/ Росія будує гігантську імперію дронів: до виробництва залучено 900 компаній, - Defense News

Без щнищення їх виробництва - толку не буде.
показати весь коментар
02.08.2025 21:50 Відповісти
Було б дивно без запуску.Тупо закидають шахедами,виробництво яких постійно нарощують.
Вечером буде потужний відосик з маштабуванням,анонсами і плануванням
показати весь коментар
02.08.2025 20:11 Відповісти
Зелелідор випустив Чернишова, Шурму, Шефіра, Міндича, і тому нам нема чим збивати шахеди
показати весь коментар
02.08.2025 20:15 Відповісти
Здохнете, тварі..Слава Україні!!
показати весь коментар
02.08.2025 20:22 Відповісти
ну, от коли здохнуть тварі внутрішні, то тоді і Слава!!!
показати весь коментар
02.08.2025 20:43 Відповісти
Зелупі боятися нема чого , він мандрує по світу , а те , що громадян кошмарят -йому нелегітимному тільки на руку.
показати весь коментар
02.08.2025 21:46 Відповісти
 
 