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Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 2 серпня, російські загарбники запустили "шахеди" для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Донеччина: групи ударних БпЛА в районі Слов'янська та Новоселівки, - повідомлялося о 19:17.
Харківщина: БпЛА повз Старий Салтів, - повідомлялося о 19:20.
Оновлення
Перші групи БПЛА на півночі Сумщини, - повідомлялося о 21:14.
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Кажуть, була 11 Заповідь: "Не бійся!"
Без щнищення їх виробництва - толку не буде.
Вечером буде потужний відосик з маштабуванням,анонсами і плануванням