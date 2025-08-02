Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 2 серпня, російські загарбники запустили "шахеди" для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Донеччина: групи ударних БпЛА в районі Слов'янська та Новоселівки, - повідомлялося о 19:17.

Харківщина: БпЛА повз Старий Салтів, - повідомлялося о 19:20.

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Перші групи БПЛА на півночі Сумщини, - повідомлялося о 21:14.

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