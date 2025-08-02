Ворог атакував Україну 45 БпЛА та 8 реактивними дронами: сили ППО знешкодили 45 повітряних цілей, - Повітряні сили
З вечора 1 серпня Україну атакували 45 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та вісім швидкісних (реактивних) безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ,
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - повідомили військові.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар02.08.2025 09:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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