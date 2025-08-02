Враг атаковал Украину 45 БПЛА и 8 реактивными дронами: силы ПВО обезвредили 45 воздушных целей, - Воздушные силы

С вечера 1 августа Украину атаковали 45 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и восемь скоростных (реактивных) беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ,

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - сообщили военные.

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