Оккупанты запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

Вечером 1 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 18:09.

Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 18:11.

Вражеские ударные БпЛА на северо-восток от Чернигова, курс - юго-западный, - сообщалось в 18:48.

Обновление

Черниговщина: БПЛА курсом на Остер/Десну/Киевщину, - сообщалось в 19:42.

Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА, – сообщалось в 19:47.

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