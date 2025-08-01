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Новости Атака беспилотников
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Оккупанты запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 1 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 18:09.

Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 18:11.

Вражеские ударные БпЛА на северо-восток от Чернигова, курс - юго-западный, - сообщалось в 18:48.

Обновление

Черниговщина: БПЛА курсом на Остер/Десну/Киевщину, - сообщалось в 19:42.

Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА, – сообщалось в 19:47.

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беспилотник (4042) атака (473) Воздушные силы (2561)


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Дрони-перехоплювачі, на думку аналітиків, стануть основною силою для боротьби з «шахедами» максимум на найближчі шість місяців - до тих пір, поки Росія за допомогою Китаю не знайде спосіб, як з ними боротися.
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01.08.2025 19:59 Ответить
«Україна в минулому році оголосила, що виготовить п'ять мільйонів дронів, насправді випустили два мільйони.
Цього року анонсували десять мільйонів.
Але Україна досі не перевела частину економіки на військові рейки, а Росія це зробила.
У них колосальні державні замовлення на виготовлення БпЛА.
Зараз стеля виробництва виключно у виробничих потужностях і в тому, як швидко і оперативно Китай готовий доставляти комплектуючі».
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01.08.2025 20:02 Ответить
Експерти говорять: щоб збільшити виробництво «шахедів» навіть у два рази, Росії необхідно від року до півтора років.
Успішні нальоти українських дронів на підприємства в РФ подовжують ці терміни.
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01.08.2025 20:04 Ответить
Пока тут "умные" трындят, уже реактивные шахеды летают! прямо сейчас!
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01.08.2025 20:16 Ответить
 
 