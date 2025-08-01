Оккупанты запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы
Вечером 1 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 18:09.
Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 18:11.
Вражеские ударные БпЛА на северо-восток от Чернигова, курс - юго-западный, - сообщалось в 18:48.
Обновление
Черниговщина: БПЛА курсом на Остер/Десну/Киевщину, - сообщалось в 19:42.
Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА, – сообщалось в 19:47.
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Цього року анонсували десять мільйонів.
Але Україна досі не перевела частину економіки на військові рейки, а Росія це зробила.
У них колосальні державні замовлення на виготовлення БпЛА.
Зараз стеля виробництва виключно у виробничих потужностях і в тому, як швидко і оперативно Китай готовий доставляти комплектуючі».
Успішні нальоти українських дронів на підприємства в РФ подовжують ці терміни.