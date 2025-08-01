ПВО в течение июля уничтожила более 6,2 тыс. целей, в том числе, более 6,1 тыс. БПЛА, - Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны в течение июля 2025 года уничтожили 6 262 воздушные цели.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, было уничтожено:
- 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 20 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2990 ударных БПЛА типа Shahed;
- 912 разведывательных БПЛА;
- 2243 БПЛА других типов.
Авиация Воздушных сил совершила 790 самолетовылетов:
- около 550 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 160 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск
"В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.
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CrossFirenko
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Андрій Лавриненко
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Randall Flag #387882
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кфвшл
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Georg Lotar Georg Lotar #551191
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