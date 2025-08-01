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Новости Результат работы ПВО
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ПВО в течение июля уничтожила более 6,2 тыс. целей, в том числе, более 6,1 тыс. БПЛА, - Воздушные силы

Результат работы ПВО за июль 2025 года

Силы противовоздушной обороны в течение июля 2025 года уничтожили 6 262 воздушные цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, было уничтожено:

  • 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 20 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2990 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 912 разведывательных БПЛА;
  • 2243 БПЛА других типов.

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Авиация Воздушных сил совершила 790 самолетовылетов:

  • около 550 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 160 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск

"В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.

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Автор: 

ПВО (3001) Воздушные силы (2561)


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Проблема з ракетами до ППО. Петріот такої модифікації вже на Заході в дефіциті. Не встигають поповнювати. Дорого, і довго виробляти. А використовуються по дешевим дронам. І нам альтернативи нема. Хіба що регулярні обіцянки Зе про знаходження нових і потужних протидій, перехоплювачів, і ловців. Якщо такі і існують, то не в серійному виробництві. В серійному виробництві схематози з розкраданням грошей на озброєння.
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01.08.2025 12:58 Ответить
Та понятно. Люди, котрим облом бігати по укриттям ночами, можете не бігати. Але якщо є діти, ви за них відповідаєте, ховайте дітей. Буде конкретно ваша провина. П.С. Путін самє собою відповість, Гундяй та всяка русня, в цьому житті чи після смерті, я не про це.
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01.08.2025 13:01 Ответить
Німеччина передає Україні ще дві системи «Patriot» зі своїх запасів, - агентство Reuters
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01.08.2025 13:02 Ответить
Ефективність ППО недостатня. На фоні зруйнованих багатоповерхівок ці результати не є переконливими. Ще є можливості по покращенню роботи ППО.
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01.08.2025 13:03 Ответить
поки не буде балістики по москві це не закінчиться
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01.08.2025 13:03 Ответить
Велика подяка та низький уклін нашій ПРО! Важко навіть уявити, скільки б горя принесли нашим людям оці всі дрони та ракети,як би долетіли до цілей...
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01.08.2025 13:04 Ответить
 
 