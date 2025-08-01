ПВО в течение июля уничтожила более 6,2 тыс. целей, в том числе, более 6,1 тыс. БПЛА, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны в течение июля 2025 года уничтожили 6 262 воздушные цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, было уничтожено:

65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

4 крылатые ракеты "Калибр";

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

20 крылатых ракет "Искандер-К"

2990 ударных БПЛА типа Shahed;

912 разведывательных БПЛА;

2243 БПЛА других типов.

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Авиация Воздушных сил совершила 790 самолетовылетов:

около 550 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 160 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск

"В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.

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