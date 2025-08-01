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Новини Результат роботи ППО
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ППО протягом липня знищила понад 6,2 тис. цілей, зокрема понад 6,1 тис. БпЛА, - Повітряні сили

Результат роботи ППО за липень 2025 року

Сили протиповітряної оборони протягом липня 2025 року знищили 6 262 повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було знищено:

  • 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2990 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 912 розвідувальних БпЛА;
  • 2243 БпЛА інших типів.

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Авіація Повітряних сил здійснила 790 літаковильотів:

  • близько 550 - на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ

"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там.

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Автор: 

ППО (3446) Повітряні сили (2900)


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Проблема з ракетами до ППО. Петріот такої модифікації вже на Заході в дефіциті. Не встигають поповнювати. Дорого, і довго виробляти. А використовуються по дешевим дронам. І нам альтернативи нема. Хіба що регулярні обіцянки Зе про знаходження нових і потужних протидій, перехоплювачів, і ловців. Якщо такі і існують, то не в серійному виробництві. В серійному виробництві схематози з розкраданням грошей на озброєння.
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01.08.2025 12:58 Відповісти
Та понятно. Люди, котрим облом бігати по укриттям ночами, можете не бігати. Але якщо є діти, ви за них відповідаєте, ховайте дітей. Буде конкретно ваша провина. П.С. Путін самє собою відповість, Гундяй та всяка русня, в цьому житті чи після смерті, я не про це.
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01.08.2025 13:01 Відповісти
Німеччина передає Україні ще дві системи «Patriot» зі своїх запасів, - агентство Reuters
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01.08.2025 13:02 Відповісти
Ефективність ППО недостатня. На фоні зруйнованих багатоповерхівок ці результати не є переконливими. Ще є можливості по покращенню роботи ППО.
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01.08.2025 13:03 Відповісти
поки не буде балістики по москві це не закінчиться
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01.08.2025 13:03 Відповісти
Велика подяка та низький уклін нашій ПРО! Важко навіть уявити, скільки б горя принесли нашим людям оці всі дрони та ракети,як би долетіли до цілей...
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01.08.2025 13:04 Відповісти
 
 