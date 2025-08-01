ППО протягом липня знищила понад 6,2 тис. цілей, зокрема понад 6,1 тис. БпЛА, - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони протягом липня 2025 року знищили 6 262 повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було знищено:

65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

4 крилаті ракети "Калібр";

9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

20 крилатих ракет "Іскандер-К"

2990 ударні БпЛА типу Shahed;

912 розвідувальних БпЛА;

2243 БпЛА інших типів.

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Авіація Повітряних сил здійснила 790 літаковильотів:

близько 550 - на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ

"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там.

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