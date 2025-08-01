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Новини Атака безпілотників
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Окупанти запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 1 серпня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилнням на Повітряні сили ЗСУ.

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:09.

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:11.

Ворожі ударні БпЛА на північний схід від Чернігова, курс - південно-західний, - повідомлялося о 18:48.

Оновлення

Чернігівщина: БпЛА курсом на Остер/Десну/Київщину, - повідомлялося о 19:42.

Київська область (Вишгородський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомлялося о 19:47. 

Житомирська область, Київська область (Вишгородський,Бучанський р-ни) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомлялося о 20:09.

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:38.

БпЛА на північному сході та сході Чернігівщини, курс - південно-західний, - повідомлялося о 20:40.

Харків (Харківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:46.

Читайте також: ППО протягом липня знищила понад 6,2 тис. цілей, зокрема понад 6,1 тис. БпЛА, - Повітряні сили

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безпілотник (4646) атака (439) Повітряні сили (2906)


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Дрони-перехоплювачі, на думку аналітиків, стануть основною силою для боротьби з «шахедами» максимум на найближчі шість місяців - до тих пір, поки Росія за допомогою Китаю не знайде спосіб, як з ними боротися.
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01.08.2025 19:59 Відповісти
«Україна в минулому році оголосила, що виготовить п'ять мільйонів дронів, насправді випустили два мільйони.
Цього року анонсували десять мільйонів.
Але Україна досі не перевела частину економіки на військові рейки, а Росія це зробила.
У них колосальні державні замовлення на виготовлення БпЛА.
Зараз стеля виробництва виключно у виробничих потужностях і в тому, як швидко і оперативно Китай готовий доставляти комплектуючі».
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01.08.2025 20:02 Відповісти
Експерти говорять: щоб збільшити виробництво «шахедів» навіть у два рази, Росії необхідно від року до півтора років.
Успішні нальоти українських дронів на підприємства в РФ подовжують ці терміни.
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01.08.2025 20:04 Відповісти
Пока тут "умные" трындят, уже реактивные шахеды летают! прямо сейчас!
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01.08.2025 20:16 Відповісти
 
 