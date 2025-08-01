Окупанти запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 1 серпня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилнням на Повітряні сили ЗСУ.
Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:09.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:11.
Ворожі ударні БпЛА на північний схід від Чернігова, курс - південно-західний, - повідомлялося о 18:48.
Оновлення
Чернігівщина: БпЛА курсом на Остер/Десну/Київщину, - повідомлялося о 19:42.
Київська область (Вишгородський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомлялося о 19:47.
Житомирська область, Київська область (Вишгородський,Бучанський р-ни) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомлялося о 20:09.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:38.
БпЛА на північному сході та сході Чернігівщини, курс - південно-західний, - повідомлялося о 20:40.
Харків (Харківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:46.
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