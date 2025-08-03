Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные, - посол США при НАТО Уитакер
Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эти выходные прибудет в Москву.
Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.
Он выразил надежду, что этот визит может принести "определенные результаты", которые приблизят окончание войны в Украине.
Уитакер отметил, что недавно анонсированные дополнительные поставки американского оружия Украине, которые оплатят европейские страны-члены НАТО, "создадут условия" для приближения мира.
"Уже видно, что визит Уиткоффа в Москву в эти выходные может принести определенные результаты. Нам нужно, чтобы обе стороны просто согласились на соглашение и просто прекратили убийства", - сказал постпред США при НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что специальный представитель Стив Уиткофф вскоре посетит Россию.
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А Віткофф свої відсоточки на тому ґешефті буде мати.
Йдеться не про країни - а про двух осіб - Трампона і ***** - які ''завдяки'' Віткоффу мутять спільний ґешефт.
Чи ви думаєте, що вони ночі не сплять, а тільки про інтереси своїх країн думають... Для них приватні інтереси важливіші.
Ще обидвоє хворі на манію величі - при чому москальське ***** патологічно.
На яку, пилять, "угоду"? Ви покажете її світові коли-небудь, чи ні?
P.S. Слідкуйте за мордякою вітькоффа у перші хвилини, коли він прибуде в мацкву.
Вони сросіян не знають і не розуміють взагалі. Або ж просто дурнів включають щоб тягнути час та імітувати процес. ****, це ж "війна Байдена"