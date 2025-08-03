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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные, - посол США при НАТО Уитакер

віткофф

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эти выходные прибудет в Москву.

Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что этот визит может принести "определенные результаты", которые приблизят окончание войны в Украине.

Уитакер отметил, что недавно анонсированные дополнительные поставки американского оружия Украине, которые оплатят европейские страны-члены НАТО, "создадут условия" для приближения мира.

"Уже видно, что визит Уиткоффа в Москву в эти выходные может принести определенные результаты. Нам нужно, чтобы обе стороны просто согласились на соглашение и просто прекратили убийства", - сказал постпред США при НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что специальный представитель Стив Уиткофф вскоре посетит Россию.

Читайте также: Уиткофф поедет в РФ после Израиля, - Трамп

Автор: 

визит (3135) россия (96763) США (27624) Стив Уиткофф (111) Уитакер Мэтью (13)


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Топ комментарии
+9
Трамп не укладає угод. Це оборудка. Брудна. Підла. При якій якесь трампло порушує зобовязання США як гаранта територіальної цілісності України і віддає те чим не володіє агресору. Це не посередник. Це де-факто мародер і спільник *****. А віткофф взявся "ні звідки" і туди ж і зникне. Це дуполиз. Пародія на "слугу двох панів". Чувак торкнутий маразмом Трампа... Сьогодні з Трампа зневажає *****. Завтра з Трампа зневажить вся планета і ніхто не буде покладатися на будь які "угоди" з США. Те що зараз відбувається інакше ніж словом "фарс" не назвати. Трамп класичний фарисей. Ну от скажіть чи можна вважати психічно нормальним Президента США який на партійному зїзді республіканської партії США проголошує публічно що "президенти 200 країн вишикувались в чергу щоб поцілувати його в дупу"?
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03.08.2025 00:57 Ответить
+6
Ще один законтачений.
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03.08.2025 00:25 Ответить
+4
Лох лохом, що трамп що вітьков.

Вони сросіян не знають і не розуміють взагалі. Або ж просто дурнів включають щоб тягнути час та імітувати процес. ****, це ж "війна Байдена"
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03.08.2025 00:45 Ответить
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Тоже хоче просто в очі подивитись?
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03.08.2025 00:22 Ответить
В очі дивився простий раненько із Кривого Рогу, який своїми непрофесійними і навмисними діями довів ситуацію до такого стану, а яким би не був Трампон- він гасить і намагається прибрати те, що залишив простий, Потужний, Найвеличніший Лідор світу.
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03.08.2025 05:27 Ответить
Та вже що нагасив, то нагасив.
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03.08.2025 08:00 Ответить
Ще один законтачений.
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03.08.2025 00:25 Ответить
Спільний ґешефт Трампона і ***** - то основне, все інше другорядне.
А Віткофф свої відсоточки на тому ґешефті буде мати.
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03.08.2025 00:25 Ответить
Навіщо ви рівняєте США та раїсю? У неї ВВП удвічі меньший за штат Каліфорнія. Там нема грошей у порівнянні із США.
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03.08.2025 01:00 Ответить
Жодного порівняння США і ********** немає.
Йдеться не про країни - а про двух осіб - Трампона і ***** - які ''завдяки'' Віткоффу мутять спільний ґешефт.
Чи ви думаєте, що вони ночі не сплять, а тільки про інтереси своїх країн думають... Для них приватні інтереси важливіші.
Ще обидвоє хворі на манію величі - при чому москальське ***** патологічно.
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03.08.2025 01:34 Ответить
А чомусь усі сруться отих пів Каліфорнії.
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03.08.2025 08:02 Ответить
>> Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду

На яку, пилять, "угоду"? Ви покажете її світові коли-небудь, чи ні?

P.S. Слідкуйте за мордякою вітькоффа у перші хвилини, коли він прибуде в мацкву.
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03.08.2025 00:26 Ответить
Зачем ?
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03.08.2025 00:29 Ответить
направляе ближче до сосії 2 атомні підводні човни і ...віткова...! Трумп всесвітня людина загадка!!! (с)
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03.08.2025 00:37 Ответить
В сша всі пішли на канікули. Разом з човнами.
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03.08.2025 08:03 Ответить
Лох лохом, що трамп що вітьков.

Вони сросіян не знають і не розуміють взагалі. Або ж просто дурнів включають щоб тягнути час та імітувати процес. ****, це ж "війна Байдена"
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03.08.2025 00:45 Ответить
Швидше - *або*.
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03.08.2025 08:05 Ответить
Трамп не укладає угод. Це оборудка. Брудна. Підла. При якій якесь трампло порушує зобовязання США як гаранта територіальної цілісності України і віддає те чим не володіє агресору. Це не посередник. Це де-факто мародер і спільник *****. А віткофф взявся "ні звідки" і туди ж і зникне. Це дуполиз. Пародія на "слугу двох панів". Чувак торкнутий маразмом Трампа... Сьогодні з Трампа зневажає *****. Завтра з Трампа зневажить вся планета і ніхто не буде покладатися на будь які "угоди" з США. Те що зараз відбувається інакше ніж словом "фарс" не назвати. Трамп класичний фарисей. Ну от скажіть чи можна вважати психічно нормальним Президента США який на партійному зїзді республіканської партії США проголошує публічно що "президенти 200 країн вишикувались в чергу щоб поцілувати його в дупу"?
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03.08.2025 00:57 Ответить
Сподіваємось, що Віткофф витягне з кишені такий невелчикий пістолетік і ПУХ!, ПУХ - путіну прямо помеж його маленьких азіятських очей зробить дірку.
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03.08.2025 01:17 Ответить
Счаз!
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03.08.2025 08:06 Ответить
Хіба що відполірує йому іншу дірку. Язиком.
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03.08.2025 08:12 Ответить
І хто править світом? Віткоффи!
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03.08.2025 01:19 Ответить
Пакуйте валізи криптою.
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03.08.2025 01:34 Ответить
 
 