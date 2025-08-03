Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные, - посол США при НАТО Уитакер

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эти выходные прибудет в Москву.

Об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что этот визит может принести "определенные результаты", которые приблизят окончание войны в Украине.

Уитакер отметил, что недавно анонсированные дополнительные поставки американского оружия Украине, которые оплатят европейские страны-члены НАТО, "создадут условия" для приближения мира.

"Уже видно, что визит Уиткоффа в Москву в эти выходные может принести определенные результаты. Нам нужно, чтобы обе стороны просто согласились на соглашение и просто прекратили убийства", - сказал постпред США при НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что специальный представитель Стив Уиткофф вскоре посетит Россию.

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