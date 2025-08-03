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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф прибуде до Москви цими вихідними, - посол США при НАТО Вітакер

віткофф

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф цими вихідними прибуде у Москву.

Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що цей візит може принести "певні результати", які наблизять закінчення війни в Україні.

Вітакер зазначив, що нещодавно анонсовані додаткові поставки американської зброї Україні, які оплатять європейські країни-члени НАТО, "створять умови" для наближення миру.

"Вже видно, що візит Віткоффа до Москви цими вихідними може принести певні результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду і просто припинили вбивства", - сказав постпред США при НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що спеціальний представник Стів Віткофф невдовзі відвідає Росію.

Читайте також: Віткофф поїде у РФ після Ізраїлю, - Трамп

Автор: 

візит (1638) росія (66995) США (23948) Віткофф Стів (112) Вітакер Метью (13)


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03.08.2025 00:22 Відповісти
Ще один законтачений.
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03.08.2025 00:25 Відповісти
Спільний ґешефт Трампона і ***** - то основне, все інше другорядне.
А Віткофф свої відсоточки на тому ґешефті буде мати.
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03.08.2025 00:25 Відповісти
Навіщо ви рівняєте США та раїсю? У неї ВВП удвічі меньший за штат Каліфорнія. Там нема грошей у порівнянні із США.
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03.08.2025 01:00 Відповісти
>> Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду

На яку, пилять, "угоду"? Ви покажете її світові коли-небудь, чи ні?

P.S. Слідкуйте за мордякою вітькоффа у перші хвилини, коли він прибуде в мацкву.
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03.08.2025 00:26 Відповісти
Зачем ?
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03.08.2025 00:29 Відповісти
направляе ближче до сосії 2 атомні підводні човни і ...віткова...! Трумп всесвітня людина загадка!!! (с)
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03.08.2025 00:37 Відповісти
Лох лохом, що трамп що вітьков.

Вони сросіян не знають і не розуміють взагалі. Або ж просто дурнів включають щоб тягнути час та імітувати процес. ****, це ж "війна Байдена"
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03.08.2025 00:45 Відповісти
Трамп не укладає угод. Це оборудка. Брудна. Підла. При якій якесь трампло порушує зобовязання США як гаранта територіальної цілісності України і віддає те чим не володіє агресору. Це не посередник. Це де-факто мародер і спільник *****. А віткофф взявся "ні звідки" і туди ж і зникне. Це дуполиз. Пародія на "слугу двох панів". Чувак торкнутий маразмом Трампа... Сьогодні з Трампа зневажає *****. Завтра з Трампа зневажить вся планета і ніхто не буде покладатися на будь які "угоди" з США. Те що зараз відбувається інакше ніж словом "фарс" не назвати. Трамп класичний фарисей. Ну от скажіть чи можна вважати психічно нормальним Президента США який на партійному зїзді республіканської партії США проголошує публічно що "президенти 200 країн вишикувались в чергу щоб поцілувати його в дупу"?
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03.08.2025 00:57 Відповісти
Сподіваємось, що Віткофф витягне з кишені такий невелчикий пістолетік і ПУХ!, ПУХ - путіну прямо помеж його маленьких азіятських очей зробить дірку.
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03.08.2025 01:17 Відповісти
 
 