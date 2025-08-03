Віткофф прибуде до Москви цими вихідними, - посол США при НАТО Вітакер
Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф цими вихідними прибуде у Москву.
Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.
Він висловив сподівання, що цей візит може принести "певні результати", які наблизять закінчення війни в Україні.
Вітакер зазначив, що нещодавно анонсовані додаткові поставки американської зброї Україні, які оплатять європейські країни-члени НАТО, "створять умови" для наближення миру.
"Вже видно, що візит Віткоффа до Москви цими вихідними може принести певні результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду і просто припинили вбивства", - сказав постпред США при НАТО.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що спеціальний представник Стів Віткофф невдовзі відвідає Росію.
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А Віткофф свої відсоточки на тому ґешефті буде мати.
На яку, пилять, "угоду"? Ви покажете її світові коли-небудь, чи ні?
P.S. Слідкуйте за мордякою вітькоффа у перші хвилини, коли він прибуде в мацкву.
Вони сросіян не знають і не розуміють взагалі. Або ж просто дурнів включають щоб тягнути час та імітувати процес. ****, це ж "війна Байдена"