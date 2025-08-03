Взрывы прогремели в Киеве: на столицу летела баллистика

В ночь на воскресенье, 3 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. В столице раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и главу КГВА Тимура Ткаченко.

В Киеве слышны взрывы, - сообщалось в 01:09.

Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!, - сообщил Ткаченко в 01:11.