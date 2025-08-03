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Новости Ракетная атака на Киев
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Взрывы прогремели в Киеве: на столицу летела баллистика

взрывы, дым

В ночь на воскресенье, 3 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. В столице раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и главу КГВА Тимура Ткаченко.

В Киеве слышны взрывы, - сообщалось в 01:09.

Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!, - сообщил Ткаченко в 01:11.

Автор: 

Киев (25969) атака (475) баллистические ракеты (430)


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ЗЕлене базікало повідомляє...
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03.08.2025 01:25 Ответить
Яке в сраку укриття? Мало того, що його поруч просто нема, так це й вибухи були ше під час того як тривога лунала. Кожен раз коли привладне гімно це каже, аж бажання йому в пику плюнути.
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03.08.2025 01:38 Ответить
Ще до тривоги гепнуло і під час. Я офігіла. Піднявся тиск.
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03.08.2025 03:34 Ответить
"Гепнула" не вражеская баллистика в Киеве, а это стартовали ракеты-перехватчики системы Пэтриота.
По их пускам стало ясно, что на Киев летит баллистика.
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03.08.2025 08:35 Ответить
Де потужна відповідь, найпотужніш?!!?
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03.08.2025 10:07 Ответить
 
 