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Вибухи пролунали у Києві: на столицю летіла балістика
У ніч на неділю, 3 серпня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. У столиці лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та очільника КМВА Тимура Ткаченка.
У Києві чути вибухи, - повідомлялося о 01:09.
Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!, - повідомив Ткаченко о 01:11.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракети курсом на Київ.
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Герхард
показати весь коментар03.08.2025 01:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dmitry Monsev
показати весь коментар03.08.2025 01:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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