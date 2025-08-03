Вибухи пролунали у Києві: на столицю летіла балістика

У ніч на неділю, 3 серпня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. У столиці лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та очільника КМВА Тимура Ткаченка.

У Києві чути вибухи, - повідомлялося о 01:09.

Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!, - повідомив Ткаченко о 01:11.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракети курсом на Київ.

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