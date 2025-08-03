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Новини Ракетна атака на Київ
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Вибухи пролунали у Києві: на столицю летіла балістика

вибухи, дим

У ніч на неділю, 3 серпня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. У столиці лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та очільника КМВА Тимура Ткаченка.

У Києві чути вибухи, - повідомлялося о 01:09. 

Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!, - повідомив Ткаченко о 01:11.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракети курсом на Київ.

Доповнюється... 

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Автор: 

Київ (19987) атака (440) балістичні ракети (461)


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ЗЕлене базікало повідомляє...
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03.08.2025 01:25 Відповісти
Яке в сраку укриття? Мало того, що його поруч просто нема, так це й вибухи були ше під час того як тривога лунала. Кожен раз коли привладне гімно це каже, аж бажання йому в пику плюнути.
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03.08.2025 01:38 Відповісти
 
 