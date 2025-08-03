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Новости Чистка МИД в Беларуси
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Лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на более лояльных, - СВР

мИД,беларусь

В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Какова цель замены

ФОРМАЛЬНАЯ цель - адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках.

РЕАЛЬНАЯ - поиск путей экономического выживания под санкционным давлением.

"Лукашенко поставил четкую задачу: внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу", - сообщают в СВР.

"Экономика хромает, с экспортом проблемы", - признал он во время выступления.

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По данным СВРУ, в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает: для Лукашенко МИД - не внешнеполитический инструмент, а менеджерская структура, задача которой - поддержать экономику в условиях изоляции.

Автор: 

Беларусь (7956) Лукашенко Александр (3631) СВР (163)


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Це вже було, в Україні.
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03.08.2025 11:20 Ответить
Танці на пательні.
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03.08.2025 11:22 Ответить
Самозванний, ніхто і звати його, НІЯК!!
Це і ****** знає, з онуком **********!
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03.08.2025 11:37 Ответить
А ви знали, що білоруси бриються овочечистками?
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03.08.2025 11:46 Ответить
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03.08.2025 11:52 Ответить
Правильно, Лука, пілдримую. Під корень їх, довбнів яки тоьі прислуживали замість того шоб тебе, падлу колгозпну вдавити у ліжку або на параші. Так їх, та не забуть їх родини. Шоб їнші зрозумили - живий Лукашенко то їх смерть.
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03.08.2025 11:51 Ответить
Самые крутые дипломаты это шлендры и казнокрады,учись керовать у козыря.
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03.08.2025 12:00 Ответить
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03.08.2025 12:36 Ответить
Запросить з України Чернишова з Єрмаком - п...ць наступить гараздом бистріше....і картоплю вкрадуть
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03.08.2025 13:38 Ответить
 
 