Лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на более лояльных, - СВР

В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Какова цель замены

ФОРМАЛЬНАЯ цель - адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках.

РЕАЛЬНАЯ - поиск путей экономического выживания под санкционным давлением.

"Лукашенко поставил четкую задачу: внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу", - сообщают в СВР.

"Экономика хромает, с экспортом проблемы", - признал он во время выступления.

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По данным СВРУ, в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает: для Лукашенко МИД - не внешнеполитический инструмент, а менеджерская структура, задача которой - поддержать экономику в условиях изоляции.