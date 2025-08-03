Лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на более лояльных, - СВР
В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Какова цель замены
ФОРМАЛЬНАЯ цель - адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках.
РЕАЛЬНАЯ - поиск путей экономического выживания под санкционным давлением.
"Лукашенко поставил четкую задачу: внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу", - сообщают в СВР.
"Экономика хромает, с экспортом проблемы", - признал он во время выступления.
По данным СВРУ, в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает: для Лукашенко МИД - не внешнеполитический инструмент, а менеджерская структура, задача которой - поддержать экономику в условиях изоляции.
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