Лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших, - СЗР

У Мінську вперше з 2021 року відбулася нарада керівників білоруських дипломатичних місій.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Яка мета заміни

ФОРМАЛЬНА мета – адаптація зовнішньої політики до умов нестабільності на міжнародних ринках.

РЕАЛЬНА – пошук шляхів економічного виживання під санкційним тиском.

"Лукашенко поставив чітке завдання: зовнішньополітична служба має приносити економічну віддачу", - повідомляють у СЗР.

"Економіка шкутильгає, з експортом проблеми", – визнав він під час виступу.

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За даними СЗРУ, у найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на більш лояльних і керованих осіб. Це підкреслює: для Лукашенка МЗС – не зовнішньополітичний інструмент, а менеджерська структура, завдання якої – підтримати економіку в умовах ізоляції.