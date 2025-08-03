Лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших, - СЗР
У Мінську вперше з 2021 року відбулася нарада керівників білоруських дипломатичних місій.
Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Яка мета заміни
ФОРМАЛЬНА мета – адаптація зовнішньої політики до умов нестабільності на міжнародних ринках.
РЕАЛЬНА – пошук шляхів економічного виживання під санкційним тиском.
"Лукашенко поставив чітке завдання: зовнішньополітична служба має приносити економічну віддачу", - повідомляють у СЗР.
"Економіка шкутильгає, з експортом проблеми", – визнав він під час виступу.
За даними СЗРУ, у найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на більш лояльних і керованих осіб. Це підкреслює: для Лукашенка МЗС – не зовнішньополітичний інструмент, а менеджерська структура, завдання якої – підтримати економіку в умовах ізоляції.
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