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Новини Чистка МЗС у Білорусі
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Лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших, - СЗР

мзс,білорусь

У Мінську вперше з 2021 року відбулася нарада керівників білоруських дипломатичних місій.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Яка мета заміни

ФОРМАЛЬНА мета – адаптація зовнішньої політики до умов нестабільності на міжнародних ринках.

РЕАЛЬНА – пошук шляхів економічного виживання під санкційним тиском.

"Лукашенко поставив чітке завдання: зовнішньополітична служба має приносити економічну віддачу", - повідомляють у СЗР.

"Економіка шкутильгає, з експортом проблеми", – визнав він під час виступу.

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За даними СЗРУ, у найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на більш лояльних і керованих осіб. Це підкреслює: для Лукашенка МЗС – не зовнішньополітичний інструмент, а менеджерська структура, завдання якої – підтримати економіку в умовах ізоляції.

Автор: 

Білорусь (8012) Лукашенко Олександр (2676) СЗР Служба зовнішньої розвідки (148)


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Це вже було, в Україні.
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03.08.2025 11:20 Відповісти
Танці на пательні.
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03.08.2025 11:22 Відповісти
Самозванний, ніхто і звати його, НІЯК!!
Це і ****** знає, з онуком **********!
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03.08.2025 11:37 Відповісти
А ви знали, що білоруси бриються овочечистками?
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03.08.2025 11:46 Відповісти
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03.08.2025 11:52 Відповісти
Правильно, Лука, пілдримую. Під корень їх, довбнів яки тоьі прислуживали замість того шоб тебе, падлу колгозпну вдавити у ліжку або на параші. Так їх, та не забуть їх родини. Шоб їнші зрозумили - живий Лукашенко то їх смерть.
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03.08.2025 11:51 Відповісти
Самые крутые дипломаты это шлендры и казнокрады,учись керовать у козыря.
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03.08.2025 12:00 Відповісти
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03.08.2025 12:36 Відповісти
 
 