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Новости Санкции СНБО Теневой флот России
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Украина ввела санкции против капитанов российского "теневого флота", - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский, сообщил, что 3 августа Украина ввела санкции против капитанов российского "теневого флота".

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен - санкции против капитанов российского теневого флота. Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций", - заявил президент.

Впоследствии на сайте президента был опубликован указ о введении в действие санкций СНБО.

В перечне - 94 физических лица и 5 российских компаний: это предприятия, которые занимаются морскими перевозками нефти, логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Читайте также: Украина ввела санкции против военного производства РФ: ограничения касаются более 90 компаний, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21425) россия (96771) санкции (11726) СНБО (4461) флот (827)


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Топ комментарии
+3
Ого, та це над потужні санкції.
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03.08.2025 17:18 Ответить
+1
бл .. анекдот року !
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03.08.2025 17:26 Ответить
+1
ZеЧмо ..наклади санкції на війну
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03.08.2025 17:27 Ответить
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Ого, та це над потужні санкції.
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03.08.2025 17:18 Ответить
Они хоть знают про это
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03.08.2025 17:44 Ответить
Зелька про це не каже, але ті самі суда та багато інших спокійно ходять Чорним морем. Зелене падло як завжди, виіхаря домовилось і прівет.
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03.08.2025 17:22 Ответить
"Потужно" ішак "рветься" до перемоги, на четвертому році великої війни, вдогонку за світом. Це і є красномовна відповідь, чому відступаємо, чому програємо і ще багато чому. Це обкурене чмо і є головним гальмом.
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03.08.2025 17:23 Ответить
бл .. анекдот року !
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03.08.2025 17:26 Ответить
ZеЧмо ..наклади санкції на війну
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03.08.2025 17:27 Ответить
ЦЕ ПАТУЖНО...))
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03.08.2025 17:28 Ответить
Коли ти санкції проти своїх гнид чернишова мідічів, звгоспів шуфричів і своєї шобли мародерів Українського народу введеш а не на для хмарахфону
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03.08.2025 17:33 Ответить
Все робится що б забули про корупціонерів близьких до президента : міндіча ,шурми ,гонарова тобто перебити інформаційно ,яким чином він накладе санкції на тіньвий флот ?
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03.08.2025 17:34 Ответить
во як ЗАХРЕПІВ
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03.08.2025 17:35 Ответить
Окуітельно.
То разом із Євросоюзом? Говорили же, що всі спільні санкціі координуються з ЄС.
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03.08.2025 17:37 Ответить
найпотужніша потужність
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03.08.2025 17:38 Ответить
яку херню ви викладаете на цому сайті ви дебіли?
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03.08.2025 18:01 Ответить
Вова, треба ще й проти екіпажів санкції запровадити, щоб не змогли працювати на українському віртуальному флоті
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03.08.2025 17:39 Ответить
зе-чорт...
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03.08.2025 17:50 Ответить
На міністра енергетики України санкції наклади, за допомогу у транспортуванні російської нафти через нафтопровід Дружба.
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03.08.2025 18:02 Ответить
А як вони відчуюють, що на них накладено санкції? пАтужний імітатор!
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03.08.2025 18:08 Ответить
 
 