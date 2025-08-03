Украина ввела санкции против капитанов российского "теневого флота", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский, сообщил, что 3 августа Украина ввела санкции против капитанов российского "теневого флота".
Об этом глава государства рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня провел совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен - санкции против капитанов российского теневого флота. Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций", - заявил президент.
Впоследствии на сайте президента был опубликован указ о введении в действие санкций СНБО.
В перечне - 94 физических лица и 5 российских компаний: это предприятия, которые занимаются морскими перевозками нефти, логистикой и обслуживанием танкерного флота.
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То разом із Євросоюзом? Говорили же, що всі спільні санкціі координуються з ЄС.