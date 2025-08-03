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Новини Санкції РНБО Тіньовий флот Росії
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Україна запровадила санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський, повідомив, що 3 серпня Україна запровадила санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".

Про це глава держави розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований - санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", - заявив президент.

Згодом на сайті президента було опубліковано указ щодо введення в дію санкцій РНБО.

У переліку 94 фізичні особи та 5 російських компаній - це підприємства, які займаються морськими перевезеннями нафти, логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Читайте також: Україна запровадила санкції проти військового виробництва РФ: обмеження стосуються понад 90 компаній, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24954) росія (67005) санкції (12497) РНБО (2322) флот (362)


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Топ коментарі
+3
Ого, та це над потужні санкції.
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03.08.2025 17:18 Відповісти
+1
бл .. анекдот року !
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03.08.2025 17:26 Відповісти
+1
ZеЧмо ..наклади санкції на війну
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03.08.2025 17:27 Відповісти
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Ого, та це над потужні санкції.
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03.08.2025 17:18 Відповісти
Они хоть знают про это
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03.08.2025 17:44 Відповісти
Зелька про це не каже, але ті самі суда та багато інших спокійно ходять Чорним морем. Зелене падло як завжди, виіхаря домовилось і прівет.
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03.08.2025 17:22 Відповісти
"Потужно" ішак "рветься" до перемоги, на четвертому році великої війни, вдогонку за світом. Це і є красномовна відповідь, чому відступаємо, чому програємо і ще багато чому. Це обкурене чмо і є головним гальмом.
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03.08.2025 17:23 Відповісти
бл .. анекдот року !
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03.08.2025 17:26 Відповісти
ZеЧмо ..наклади санкції на війну
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03.08.2025 17:27 Відповісти
ЦЕ ПАТУЖНО...))
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03.08.2025 17:28 Відповісти
Коли ти санкції проти своїх гнид чернишова мідічів, звгоспів шуфричів і своєї шобли мародерів Українського народу введеш а не на для хмарахфону
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03.08.2025 17:33 Відповісти
Все робится що б забули про корупціонерів близьких до президента : міндіча ,шурми ,гонарова тобто перебити інформаційно ,яким чином він накладе санкції на тіньвий флот ?
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03.08.2025 17:34 Відповісти
во як ЗАХРЕПІВ
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03.08.2025 17:35 Відповісти
Окуітельно.
То разом із Євросоюзом? Говорили же, що всі спільні санкціі координуються з ЄС.
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03.08.2025 17:37 Відповісти
найпотужніша потужність
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03.08.2025 17:38 Відповісти
яку херню ви викладаете на цому сайті ви дебіли?
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03.08.2025 18:01 Відповісти
Вова, треба ще й проти екіпажів санкції запровадити, щоб не змогли працювати на українському віртуальному флоті
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03.08.2025 17:39 Відповісти
зе-чорт...
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03.08.2025 17:50 Відповісти
На міністра енергетики України санкції наклади, за допомогу у транспортуванні російської нафти через нафтопровід Дружба.
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03.08.2025 18:02 Відповісти
А як вони відчуюють, що на них накладено санкції? пАтужний імітатор!
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03.08.2025 18:08 Відповісти
Можна ще на шиномонтаж санкції накласти. Вони ж точно допомагають добувати й експортувати нафту. Їх, до речі, багато, тому якщо санкції подіють, то все зупиниться взагалі.
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03.08.2025 18:11 Відповісти
 
 