Україна запровадила санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, повідомив, що 3 серпня Україна запровадила санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".

Про це глава держави розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований - санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", - заявив президент.

Згодом на сайті президента було опубліковано указ щодо введення в дію санкцій РНБО.

У переліку 94 фізичні особи та 5 російських компаній - це підприємства, які займаються морськими перевезеннями нафти, логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

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