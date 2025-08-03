Україна запровадила санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський, повідомив, що 3 серпня Україна запровадила санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".
Про це глава держави розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований - санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", - заявив президент.
Згодом на сайті президента було опубліковано указ щодо введення в дію санкцій РНБО.
У переліку 94 фізичні особи та 5 російських компаній - це підприємства, які займаються морськими перевезеннями нафти, логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.
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То разом із Євросоюзом? Говорили же, що всі спільні санкціі координуються з ЄС.