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Новости Сотрудничество Украины и НАТО
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Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей по стандартам НАТО, - Шмыгаль

Разработана Дорожная карта развития авиации по стандартам НАТО

Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей по стандартам НАТО. Документ сегодня, 3 августа, представили президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожная карта разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО - это стратегический документ относительно принципов и способов применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии. Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров", - рассказал Шмыгаль.

Цель Дорожной карты - усилить способности Украины. Документ структурирован в соответствии с ключевыми функциями, определенными Доктриной НАТО.

"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут способности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", - добавил глава оборонного ведомства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявлял, что целью Украины является полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО.

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Автор: 

авиация (2899) НАТО (10236) Шмыгаль Денис (2797) Воздушные силы (2567)


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Довго чухались,цілих 6 років,накінець дійшло.
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03.08.2025 19:49 Ответить
Так, напевне розрахована на 5, 7, або 10 років.
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03.08.2025 20:03 Ответить
Очередной прожект
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03.08.2025 20:07 Ответить
заактивнішали залишки потужних менеджерів.
завтра буба скаже щось за підводну кавалерію і через 15 хвилини дорожна карта її розвитку на його столі...
а в цілому молодці!
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03.08.2025 20:10 Ответить
Якщо це розробив Шмигаль, то це круто, потужно, фантастично
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03.08.2025 20:10 Ответить
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03.08.2025 20:18 Ответить
Невже F-35.випускатимемо?
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03.08.2025 20:35 Ответить
Вони не можуть налагодити випуск простих мін, наробили сто тисяч бракованих, в то вони налагодять випуск f-35. Почекайте три тисячі балістики, залишилося всього 4 місяці і почнуть випускати літаки. Як на мене, то ця влада добре вміє і налагодила корупційні схеми, брехню і піар.
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03.08.2025 20:47 Ответить
 
 