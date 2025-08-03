Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей по стандартам НАТО, - Шмыгаль

Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей по стандартам НАТО. Документ сегодня, 3 августа, представили президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожная карта разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО - это стратегический документ относительно принципов и способов применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии. Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров", - рассказал Шмыгаль.

Цель Дорожной карты - усилить способности Украины. Документ структурирован в соответствии с ключевыми функциями, определенными Доктриной НАТО.

"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут способности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", - добавил глава оборонного ведомства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявлял, что целью Украины является полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО.

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